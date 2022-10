Steffen Henssler kocht mit dem Krümelmonster

Welches Gemüse wächst unter der Erde? Und wo kommen eigentlich die Tomaten her? Mit einer neuen TV-Show will Steffen Henssler Kinder zum Kochen animieren. Er holt sich dazu Hilfe ins Studio.

Das Krümelmonster kocht und backt bald zusammen mit dem TV-Star Steffen Henssler (50, „Grill den Henssler“). Die neue Kochshow für Kinder und Familien, „Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler“, wird von RTL+, Super RTL und Sesame Workshop produziert. Das teilten die Veranstalter am Dienstagabend in Hamburg mit.

Neben Fernsehkoch Henssler führen das plüschige Krümelmonster sowie Gonger – eine Stoffpuppe mit Schnurrbart und Kochmütze, die erstmals im deutschen Fernsehen auftritt – durch die Sendung. Im „Foodie Truck“ wird ab Frühjahr 2023 13 Folgen à 30 Minuten lang der Kochlöffel geschwungen – zuerst beim Streamingdienst RTL+, später beim Familiensender Super RTL.

Spaß in der Küche

„Elmo, Grobi und vor allem Krümelmonster, das waren prägende Figuren meiner Kindheit“, sagte Henssler bei einer Aufzeichnung der Show im Studio Hamburg. „Ein Kindheitstraum wird wahr.“ Die Show wolle den kleinen Zuschauern auf spielerische Weise etwas über Ernährung beibringen. „Wir wollen den Kindern vermitteln: Man kann Spaß haben in der Küche – und dann lernen sie auch noch etwas dabei“, sagte Henssler.

In dem Truck kocht Henssler zusammen mit dem Krümelmonster und Gonger auf Anregung der Kinder einfache Gerichte wie Spaghetti mit Gemüsesoße oder selbst gemachte Pizza. „Wir machen Gerichte, die die Kinder kennen, aber wir zeigen ihnen, wie man das auch selber machen kann“, sagte Henssler. Wichtig sei es dabei, die Kinder mitzunehmen. „Du musst Kinder mitmachen lassen. Sobald Kinder mitmachen, essen sie auch Sachen, die grün sind, essen auch Gemüse.“

Zuvor werden die Zutaten mit dem Foodtruck bei Bauern in der Umgebung eingekauft. So sollen die Kinder lernen, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen. „Das Thema Ernährung kommt bei vielen Kindern heutzutage zu kurz“, sagte Henssler. Auch in der Schule werde das Thema wenig beachtet.

Bewusste Ernährung fördern

„Bei der Show geht es um nachhaltige Ernährung und darum, den Kindern früh ein Bewusstsein für gesunde Lebensmittel näher zu bringen“, sagte Stefan Kastenmüller, General Manager Europe beim Sesame Workshop. Die gemeinnützige Bildungsorganisation, die auch die „Sesamstraße“ entwickelt hat, wolle Themen, die für Kinder und Familien wichtig sind, in einer unterhaltsamen und zeitgemäßen Weise vermitteln. Die Koch-Show sei eine Weiterentwicklung des „Foodie Truck“, den es in der US-Ausgabe der „Sesamstraße“ gebe.

Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun sagte: „Puppen wie das Krümelmonster sind schon seit Jahrzehnten feste Größen im Kinderfernsehen.“ Es sei schon etwas ganz Besonderes, solche Figuren der nächsten Generation vorzustellen. „Wir haben uns in den letzten Jahren immer stärker dem Thema „Edutainment“ verschrieben und da passt dieses Format hervorragend dazu.“ Das Krümelmonster taucht auch in der Animationsserie „Mecha Builders“ auf, deren Deutschland-Rechte sich Super RTL bereits in diesem Sommer gesichert hat. Sie wirbt mit Superhelden-Abenteuern für Naturwissenschaften und Mathematik.

Die eigentliche, originale „Sesamstraße“ mit dem kompletten Stoffpuppen-Universum wird vom öffentlich-rechtlichen Norddeutschen Rundfunk (NDR) als Lizenzpartner für Deutschland produziert, seit 2009 als reine Eigenproduktion. Der Rechteinhaber ist der Sesame Workshop mit Hauptsitz in den USA. Am 8. Januar 2023 wird die Kindersendung in Deutschland 50 Jahre alt.