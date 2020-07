„Stichtag” in Staatstheater-Krise: Großer Knall oder kleiner Kompromiss?

Seit drei Wochen schwelt die Krise um Peter Spuhler als Generalintendant des Badischen Staatstheaters. Nun trifft sich der Verwaltungsrat des Theaters in Karlsruhe. Die Tagungsordnung der Sitzung dürfte bestimmt sein von der Welle der Kritik an Spuhler.

Verwaltungsrat tagt in Karlsruhe

Großer Knall oder kleiner Kompromiss? An diesem Freitag werden die Weichen gestellt für die Zukunft des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. An dem Fünf-Sparten-Haus, das jährlich von Stadt und Land mit jährlich rund 44 Millionen Euro bezuschusst wird, ist heftige Kritik laut geworden an der Amtsführung von Generalintendant Peter Spuhler (55), dessen seit 2011 laufender Vertrag erst im vergangenen Jahr bis 2026 verlängert wurde.

Auch der von Kunstministerin Theresia Bauer (Die Grünen) und dem Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) geleitete Verwaltungsrat als Kontrollgremium ist in die Kritik geraten. Im Vorfeld dieser Sitzung fassen die BNN die wichtigsten Punkte des Konflikts zusammen.