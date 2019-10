«The Batman»: Paul Dano spielt den Schurken «Riddler»

Anzeige

Los Angeles (dpa) – US-Regisseur Matt Reeves («Planet der Affen») hat die Superschurkenrolle in seinem geplanten «The Batman»-Film besetzt. Der amerikanische Schauspieler Paul Dano (35) soll den Batman-Gegenspieler «Riddler» spielen, wie die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Indiewire.com» berichteten.

Zeitweise sei auch der Komiker Jonah Hill für die Rolle im Gespräch gewesen, er habe sich aber nicht mit dem Studio Warner Bros. einigen können, hieß es.

In «Batman Forever» (1995) unter der Regie von Joel Schumacher hatte Jim Carrey den überdrehten, schrillen «Riddler» an der Seite von Val Kilmer (Batman) gespielt. Reeves holt «Twilight»-Star Robert Pattinson für die ikonische Rolle des Fledermausmannes vor die Kamera. Zoe Kravitz ist als «Catwoman» zu sehen, wie diese Woche bekannt wurde. Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen.

Dano ist vor allem durch Filme wie «Little Miss Sunshine», «There Will Be Blood», «Love & Mercy» und «12 Years a Slave» bekannt. 2018 brachte er sein Regiedebüt «Wildlife» in die Kinos.