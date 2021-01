Der Lockdown ist aktuell bis zum 31. Januar angesetzt. Doch die Theater in der Region rechnen nicht damit, im Februar wieder spielen zu können.

An vielen Orten bleiben die Theatervorhänge bis Ende März geschlossen. So wird das Pfalztheater Kaiserslautern will erst Anfang April zum Spielbetrieb unter coronatauglichen Bedingungen zurückkehren. Es seien seien „einige Grundsatzentscheidungen getroffen worden“, um der Einrichtung „gewisse Planungssicherheit“ zu geben.

Aus Hessen meldet das Kunstministerium, dass die drei Staatstheater in Darmstadt, Kassel und Wiesbaden, das Landestheater Marburg und das Stadttheater Gießen den Spielbetrieb erst in der Osterwoche wieder aufnehmen. Und auch für die Staatstheater in Sachsen ist die Schließzeit bis Ende März verlängert worden.