Trotz Corona: Oscar-Stars und Glamour auf dem roten Teppich

Kurz vor der 93. Verleihung der Academy Awards trafen Nominierte - mit Abstand - auf einem deutlich kleineren Stück Teppich vor der Union Station in Los Angeles ein. Das historische Bahnhofsgebäude ist der Hauptschauplatz der diesjährigen Oscar-Show.

Glenn Close, als beste Nebendarstellerin nominiert, trat in einem blau-glitzernden Hosenanzug ins Schweinwerferlicht. Die britische Regisseurin Emerald Fennell trug ein blumiges Rüschenkleid. Leslie Odom Jr. glänzte in einem goldfarbenen Frack, Colman Domingo in schrillem Pink.

Neben den Oscar-Anwärtern sind 18 Filmschaffende als prominente Helfer eingeladen, darunter Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Joaquin Phoenix und Brad Pitt. Es gibt diesmal keinen Gala-Moderator; die von Regisseur Steven Soderbergh gestaltete Show soll wie ein Film ablaufen.

Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte geplant, von denen Oscar-Kandidaten zugeschaltet werden können.

Im Vorfeld der Oscar-Gala gehörten Soul-Musikerin Celeste und die italienische Sängerin Laura Pausini der Star-Riege an, die die Oscar-nominierten Songs präsentierten. Auf der riesigen Terrasse des neuen Academy-Museums in Los Angeles, mit Blick über die Stadt, waren vier Songs aufgenommen und in der Sondersendung „Oscars: Into the Spotlight“ ausgestrahlt worden. Auch Sängerin H.E.R., ihr Kollege Leslie Odom Jr. und die Komponisten Daniel Pemberton und Diane Warren wirkten mit.

Aus Island wurde die schwedische Sängerin Molly Sandén dazugeschaltet. Vor nächtlicher Kulisse in dem kleinen Hafenort Husavik sang sie das Lied „Husavik“ aus der Komödie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“.