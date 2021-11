Udo Lindenberg geht 2022 auf Tour

Er hat die „fetten Panik-Partys“ vermisst. Udo Lindenberg will im nächsten Jahr wieder auf der Konzertbühne stehen.

Rockmusiker Udo Lindenberg (75) will im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen. In 13 Städten wird er von Mai bis Juli auftreten, der Auftakt von „Udopium Live 2022“ ist in Schwerin geplant.

Der Sänger werde nicht nur brandneue Songs von seinem diesjährigen Album „Udopium“ mitbringen, sondern auch seine Kumpels vom Panikorchester und Überraschungsgäste, teilte der Konzertveranstalter am Dienstag mit. Der Vorverkauf startet diesen Freitag (11.00 Uhr), zwei Tage vorher gibt es im Internet einen exklusiven Vorverkauf.

„Endlich“, sagte Lindenberg laut Mitteilung. „Denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut.“ Im April 2020 hatte er nach dem Verbot von Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie eine geplante Tour komplett abgesagt. Damals erklärte der in Hamburg lebende Musiker, er wolle sie nicht verschieben, sondern eine komplett neue Tournee planen.

Die Tourtermine 2022: Schwerin (24. Mai), Stuttgart (28. Mai), Frankfurt/Main (31. Mai), Bremen (4. Juni), Dortmund (7. Juni), Köln (11. Juni), Leipzig (14. Juni), Dresden (18. Juni), Hannover (24. Juni), Hamburg (27. Juni), Berlin (1. Juli), München (5. Juli) und Mannheim (9. Juli).

Der allgemeine Vorverkauf startet am 5. November um 11.00 Uhr. Am 3. November gibt es bereits einen exklusiven Presale auf www.eventim.de (11.00 Uhr).