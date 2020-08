Unfertiger Text: Karlsruher Studio The Kitchen synchronisiert Kinofilme

Was wären Robert DeNiro ohne Christian Brückner, Bruce Willis ohne Manfred Lehmann oder Ben Kingsley ohne den leider schon verstorbenen Peter Matic? Immer noch große Stars. Aber deutschen Kinogängern weniger markant im Ohr. Filmsynchronisation macht nicht nur eine Handlung über Sprachgrenzen hinweg verständlich. Sie wird oft auch zu einem prägenden Bestandteil des Films. Der Karlsruher Andreas Köhler sagt: „Es ist die Kunst, eine Illusion zu erzeugen - die Illusion, dass die Stimme, die ich höre, zu dem Gesicht gehört, das ich sehe, obwohl sie das gar nicht tut.”

Synchronisiert werden Werbespots, TV-Serien und Computerspiele. Aber als Königsdisziplin gilt nach wie vor der Kinofilm. Und damit kann das nun auch von Köhler geleitete Studio „The Kitchen Germany” aufwarten: An diesem Freitag wird im Karlsruher Kino Schauburg die israelische Agentenkomödie „Mossad!” gezeigt - in Anwesenheit des Studiochefs und einiger Synchronsprecher, deren Stimmen in dem flotten Klamauk wichtige Rollen spielen. Sicher: Die große Hollywood-Produktion ist „Mossad!” nicht. Aber als Verneigung vor dem „Nackte Kanone”-Humor des legendären Zucker-Abrahams-Zucker-Teams offenbar so gelungen, dass das Filmportal „Kinozeit” den Film als „Hommage und Neuschöpfung in einem” lobt.

Die akustischen Hauptrollen verbinden mehrere Theaterensembles aus dem Südwesten: Der gebürtige Karlsruher Heisam Abbas aus dem Schauspielensemble des Badischen Staatstheaters spricht den Agenten Guy Maron, der nach einer vergeigten Einsatz in Tunesien zum Hüpfburg-Bewacher degradiert wird, dann aber den Smartphone-Hersteller Sattelberg (gesprochen von Daniel Kozian vom Theater Pforzheim) aus den Fängen von Terroristen befreien muss. Zur Seite steht ihm die CIA-Agentin Harris (gesprochen von Nadine Pape von der Badischen Landesbühne Bruchsal), die aber auch vom Terroristen-Anführer umworben wird. Den wiederum spricht Stefan Müller-Doriat vom Wallgraben Theater Freiburg. Und einen weiteren Agenten spricht Dirk Emmert, derzeit am Theater der Altstadt Stuttgart engagiert und in Karlsruhe unter anderem aus dem Kammertheater und dem Sandkorn bekannt.

Dem Sandkorn ist gewissermaßen auch zu verdanken, dass die deutsche Dependance der internationalen Kette „The Kitchen” in Karlsruhe angesiedelt ist und nicht etwa in Berlin, wo ein sehr großer Teil der deutschen Synchronisationsarbeiten erledigt wird: „Yoram Chertok, der für die Kitchen-Zentrale in Miami die Kontakte nach Europa knüpft, kannte jemanden aus dem Ensemble und hat einfach gefragt, ob man ihm jemand für ein Studio empfehlen kann. Und dort kannte mich wiederum eine Musikerin durch meine Workshops am ZKM”, so Köhler. Dort hatte der klassisch ausgebildete Cellist einst sein Faible für elektronische Musik in Anleitungen zur künstlerischen Arbeit mit entsprechender Software umgemünzt. „Dass ich mal Geschäftsführer eines Synchronstudios werden würde, hatte ich mir im Traum nicht vorgestellt.”

Vom Start im kleinen Rahmen mit Köhler und seiner Ehefrau Christiane Wieland hat sich das Karlsruher „Kitchen” zur Firma mit sechs Festanstellungen und einer Mitarbeiterliste von rund 160 Schauspielerinnen und Schauspielern hochgearbeitet. „Die Darsteller sind das Herz eines Synchronstudios - und wir merken deutlich, dass sie es schätzen, dass die Optionen für Sprecherjobs hier in Karlsruhe größer werden”, sagt Köhler. „Das wiederum erhöht unsere Chancen, gute Leute hier zu behalten und nicht nach Berlin zu verlieren, wo ein Großteil der Filmsynchronisation gemacht wird.”

Die Anfangsjahre waren geprägt von Bollywood-Serien - inhaltlich nicht immer erfüllend, aber ein sehr gutes Training, befindet Köhler. „Hier konnten die Schauspieler üben, alles in die Stimme zu legen, was sich im Gesicht der gefilmten Darsteller zeigt. Was gesagt wird, muss mit den Augen der Darsteller übereinstimmen, nicht nur mit deren Lippen.” Wobei die Lippensynchronizität nicht zu Unrecht ein berüchtigtes Thema sei: „Im Japanischen beispielsweise gibt es viel weniger Labiallaute als im Deutschen - das ist für Synchronübersetzer eine große Herausforderung.”

Die Arbeitsschritte sind im kleinen Karlsruher Studio die gleichen wie in der großen Synchron-Szene von Berlin: Erst wird eine inhaltliche Rohübersetzung des Drehbuchs erstellt, dann kommt die enorm wichtige Arbeit der Dialogbuchautoren. Die müssen neben Lippensynchronizität auch kulturelle Unterschiede berücksichtigen. Im Original von „Mossad!” gibt es einige Ziegenwitze, etwa wenn es über den technisch hochgerüsteten Agenten Aaron Man heißt, er habe „night vision. x-ray-vision, goat vision”. Im Deutschen wurde daraus „Röntgenblick, Hitzeblick, Dackelblick”. Manchmal aber wird es gerade zur Herausforderung, am Original zu bleiben. „Zehn Sekunden lang sehr schnell ‘Yalla, yalla, yalla’ zu sagen, ist für deutsche Zungen eine Herausforderung - das können die Zuschauer gerne mal probieren”, erklärt Projektbetreuerin Michelle Brubach, die das Dialogbuch erarbeitet hat. „Wir haben versucht, die Stelle mit „Los, los, los“ zu umgehen, aber der Kunde wollte gerne das ‘Yalla’ haben.”

