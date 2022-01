US-Komponistin Marilyn Bergman ist tot

Die US-amerikanische Liedkomponistin und dreifache Oscar-Preisträgerin Marilyn Bergman ist tot. Sie starb am Samstag in ihrem Haus in Los Angeles, wie ihr Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Ihr Kollege und Ehemann Alan Bergman (96) und ihre Tochter Julie seien an ihrer Seite gewesen, hieß es. Die vielfach preisgekrönte Komponistin und Liedtexterin wurde 93 Jahre alt. Stars wie Barbra Streisand, Tony Bennett und Quincy Jones bekundeten ihre Trauer und würdigten Bergmans Werk.

Lange Karriere

Das seit 1958 verheiratete Ehepaar wurde vor allem durch Filmmusiken bekannt. Sie waren 16 Mal für einen Oscar nominiert. Die erste Nominierung brachte ihnen auf Anhieb die erste Trophäe ein – für den Song „The Windmills of your Mind“ zu dem Film „Die Thomas Crown Affäre“ (1969).

Weitere Oscars folgten für den Song „The Way We Were“ (1973) aus dem Liebesfilm „So wie wir waren“ mit Barbra Streisand und Robert Redford und 1984 für die Liedtexte für den von Streisand inszenierten Film „Yentl“. Das Songschreiber-Duo arbeitete dafür mit dem französischen Komponisten Michel Legrand zusammen.

Weltstars kondolieren

Vor mehr als 60 Jahren hätten sie sich in einem kleinen Club kennengelernt und nie aufgehört, sich zu lieben und zusammenzuarbeiten, schrieb Streisand (79) auf Twitter. „Ihre Songs sind zeitlos, so wie unsere Liebe.“ Sie hätten seinen Lieblingssong geschrieben, würdigte Sänger Tony Bennett (95) das Duo und verlinkte auf Twitter seine Version des Lieds „How Do You Keep The Music Playing?“. „Wir haben Marilyn heute verloren, aber ihre Musik spielt weiter“.

„Deine Lieder werden für immer in unseren Herzen singen“, schrieb der Musik-Produzent Quincy Jones (88) auf Twitter. Jede gemeinsame Minute ihres Lebens mit Musik, Lachen, Liebe und Umarmungen sei „reine Freude“ gewesen.

Für Streisand schrieben die Bergmans auch Hit-Songs wie „Solitary Moon“, „The Same Hello, the Same Goodbye“ oder „That Face“. Weitere Oscar-Nominierungen gab es unter anderem für die Lieder „It Might Be You“ aus „Tootsie“, „If we were in Love“ aus „Geliebter Giorgio“ und zuletzt 1996 für den Song „Moonlight“ aus der Filmkomödie „Sabrina“.