Von Rastatt bis Freiburg: Bei den Chören leidet nach einem Jahr Corona nicht nur der Klang

Der Clicktrack tickt. Bertrand Gröger sitzt in seiner Wohnung am E-Piano und beginnt mit „Seven Days of Falling“ des Esbjörn Svensson Trios. Zum ersten Mal überhaupt singt der Jazzchor Freiburg in der digitalen Probe dieses neue Arrangement. Man sieht auf dem Bildschirm 23 Gesichter, wie sie die Lippen bewegen und die Stirn runzeln. Doch man hört nichts: Der Chor ist stumm, die Mikrofone sind ausgeschaltet.

Eine Onlinesitzung ist kein Ersatz für eine richtige Probe. Frieder Richter, Bass im Jazzchor Freiburg

Nach dem Durchlauf bittet Dirigent Gröger um ein Meinungsbild. Die meisten Daumen gehen hoch, ein paar signalisieren ein „Geht so“ oder auch ein „Ich komme noch nicht klar“. Auch Bertrand Gröger hört seine Sängerinnen und Sänger nicht. Die unterschiedlichen Verzögerungen in der Tonübertragung verhindern den Chorgesang. „Natürlich ist so eine Onlinesitzung kein Ersatz für eine richtige Probe. Aber es ist besser, als gar nicht zu singen“, meint der Bass Frieder Richter.