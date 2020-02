Wallis Bird: Grandiose One-Woman-Rockshow im Tollhaus Karlsruhe

Anzeige

Eigentlich ist es eine Binsensweisheit, Musiker ausdrücklich als „Live-Act“ zu bezeichnen. Denn außer bei dezidierten Studiotüftlern, die Klangschnipsel zu Collagen verflechten, passiert Musik ja grundsätzlich in dem Moment, in dem sie gespielt wird. Aber in manchen Fällen passt der Ausdruck dann doch, und ganz besonders im Fall von Wallis Bird. Das irische Energiebündel hat sich in der Region durch zahlreiche Auftritte vom Jubez übers Substage bis zur Feldbühne beim „Fest“ eine Fangemeinde erspielt.

Nun zeigte sich die Sängerin, deren kleiner Körper eine gigantische Stimme und eine Riesendosis Lebensfreude beherbergt, im Tollhaus von einer neuen Seite: War in den vergangenen Jahren ihre Band vom Trio zum Quintett angewachsen, so steht Wallis Bird auf ihrer „New Moon“-Tour allein auf der Bühne. Und entfesselte im voll besetzten kleinen Saal dennoch so viel Power, dass es für ein ganzes Festival reichen würde.

Bezaubernder Support-Act

Dass es ein herzlicher Abend werden würde, war im Prinzip schon beim großen Applaus für das Support-Duo Kliffs spürbar. Die kanadischen Wahl-Berliner Mark Berube und Kristina Koropecki bezauberten das Publikum mit mal zart getupften, mal perlend dahinströmenden Song-Kleinodien, die sich durch zweistimmigen Gesang und stimmungsvolle, detailbewusste Arrangements für Gitarre und Cello auszeichneten. Dem ließ sich wunderbar im Sitzen lauschen.

Mitreißendes Gitarrenspiel

Doch bei Wallis Bird herrscht dann schlagartig ein anderes Energielevel. Denn zu ihren Markenzeichen gehört ein eigenwillig perkussives, geradezu vorwärts peitschendes Gitarrenspiel, das ihren emotional intensiven Songs eine mitreißende Groove-Basis gibt, bei der nur die Vollbestuhlung des Saals (die ein Wunsch der Künstlerin war) ein kollektives Mittanzen ausbremst.

Entdeckungsfreude an Effekten

Passender für ein Sitzkonzert ist ihr entdeckungsfreudiges Spiel mit Loops und Effekten: Für „I Know What I’m Offering“ etwa kniet sie vor ihrem Effektboard, vervielfacht ihre Stimme mit Frequenz-Modulationen und erzeugt daraus per Loop die Begleitmusik.

Solche Elemente machen den knapp zweistündigen Auftritt ebenso abwechslungsreich wie ihr Pendeln zwischen ruhigen und kraftvollen Songs und dem Wechsel der Instrumente. Zwar dominiert ihre arg strapazierte Akustikgitarre den Abend, doch auch E-Gitarre, Ukulele und Keyboard kommen zum Einsatz. Vom Mischpult aus wird eine kräftige Dosis Hall beigemengt, und fertig ist die One-Woman-Rockshow.

Bier fürs Publikum

Bemerkenswerterweise serviert die 35-Jährige bei ihrem Soloauftritt netto mehr Musik als bei früheren Bandkonzerten, in denen flapsige Sprüche, derbe Witze und stetes Nachstimmen der Gitarrensaiten fest zum Programm gehörten. Die flapsigen Sprüche dosiert sie etwas sparsamer, verteilt aber umso freigebiger ihr Bühnenbier ans Publikum. Und das Nachstimmen ist zwar bei ihrer vehementen Spielweise immer noch unerlässlich, wird aber mittlerweile souverän in die Songübergänge integriert.

Die Spontaneität einer Vollblutmusikerin (zumal aus Irland) zeigt Wallis Bird, als ihr zugerufen wird, der erste Akkord eines Songs klinge wie „Purple Rain“ des von ihr verehrten Prince: Sie lacht und improvisiert die erste Strophe dieses Hits, wehrt aber die Publikumsforderung einer kompletten Darbietung bescheiden ab. Doch als sie später im roten Licht mit einer weißen Stratocaster und heftig scheppernder Hallspirale im Verstärker „Woman Oh Woman!“ darbietet, steht dieser Song in Intensität der Prince-Ballade in nichts nach.

Intensive Emotionen

Besagte Intensität ist es auch, die Wallis Bird zum eingangs erwähnten Live-Act macht. Ihre Alben sind stark produziert und versiert eingespielt. Aber die wahre Magie ihrer Musik entfaltet sich, wenn diese Charisma-Granate leise schwebende Melancholie schlagartig zu purer Emotionswucht werden lässt, sei es im älteren Song „In Dictum“ oder in der neuen Nummer „As The River Flows“, in der sie ihre Gitarrenbegleitung vom Rinnsal zur Flutwelle anwachsen lässt.

Neben solch aufwühlender Songs stellt sie aber auch packende Plädoyers für Lebensfreude, ob mit „That’s What Life Is For“ vom neuen Album „Woman“ oder dem zehn Jahre älteren „To My Bones“. Da bleiben, wenn überhaupt, nur zwei Wünsche offen: Das nächste Mal bitte ohne Bestuhlung. Und mit „Purple Rain.“