Wein: Edler Tropfen mit Charakter

Samtig-weich, würzig und kraftvoll oder filigran-mineralisch: Jeder Wein zeichnet sich durch einen ganz eigenen Charakter aus. Eben diese Vielfalt macht den edlen Rebensaft so beliebt und weltweit erfolgreich. Auch in der Region hat guter Wein viele Fans.

Der Satiriker und Zeitkritiker Kurt Tucholsky schrieb einst: „Schade, dass man einen Wein nicht streicheln kann.“ Nun, auch wenn er damit unbestritten Recht behält, so streichelt Wein durchaus Gaumen und Seele. Dafür sorgen Winzer, die den edlen Tropfen durch den Anbau in speziellen Lagen und auf ausgewählten Böden sowie durch fachmännische Lagerung im Keller ihren ganz eigenen Charakter verleihen.

Europa ist spitze

Gut 10.000 Rebsorten gibt es laut Schätzungen weltweit, davon sind circa 2.500 für die Weinproduktion zugelassen. Spitzenreiter in Sachen Weinbau sind die europäischen Länder Frankreich, Italien und Spanien. Einige wenige Sorten werden in Australien, Neuseeland, Afrika und Asien kultiviert. In Deutschland gibt es 13 Weinbauregionen, angeführt von Baden, dem Moselgebiet, der Pfalz, Rheinhessen und Württemberg.

Wein erobert Wirtschaftszweige

Die Weinrebe als eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt und der aus ihr gewonnene Wein haben sich mittlerweile ganze Wirtschaftszweige zu eigen gemacht. Die Tourismusbranche etwa wirbt mit Übernachtungen im urigen Weinfass oder genussvollen Aufenthalten auf Winzerhöfen. Weinwanderungen entlang sonnenverwöhnter Rebhänge liegen voll im Trend.

Seminare, Weinfeste & Co.

Bei Weinseminaren erweitern Laien und Profis ihr Wissen rund um edle Tropfen und harmonische Allianzen mit Speisen. Probiert werden darf dabei gern! Vinotheken versammeln die Vielfalt des hochwertigen Rebensaftes in ihren Räumen, bieten darüber hinaus oftmals auch Delikatessen an. Freunde des geselligen Genusses kommen bei einem der zahlreichen Weinfeste – gerade im Süden Deutschlands – auf ihre Kosten.

Flüssiges Kapital

Nicht zuletzt hat sich Wein als Kapitalanlage einen Namen gemacht. Sammlerweine können da bei Auktionen schon mal stattliche Preise erzielen. Angeführt wird die Liga der kapitalmehrenden Tropfen übrigens von den ruhmreichen Bordeaux-Weinen.

Diese Weingüter aus der Region bieten eine exzellente Auswahl:

Weingut Hafner

Das Ziel unserer Bewirtschaftung sind Weine, die überzeugen und gut bekommen. Allergrößte Sorgfalt durch das ganze Jahr bei der Arbeit im Weinberg und im Keller ist die Gewähr für beste Qualität. Wenn wir als Ergebnis unserer Mühe eine Anerkennung im Vinum Weinguide Deutschland 2022 oder eine falstaff-Auszeichnung bekommen, dann wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben im Angebot die traditionellen Burgundersorten, jedoch auch internationale Sorten wie Lagrein, Merlot und Chardonnay. Sehr bekannt sind wir für unsere Rieslinge.

Webseite: www.weinguthafner.de

Öffnungszeiten: Mo. und Di. von 15.00 bis 18.00 Uhr, Do. und Fr. von 15.00 bis 18.00 Uhr, Sa. von 10.00 bis 14.00 Uhr.

Adresse: Kirchstrasse 1, 76698 Ubstadt-Weiher (Zeutern)

Weingut Heitlinger

VDP.Weingut Heitlinger, Teil der Heitlinger Genusswelten | Auszeichnung 2022 im Gault & Millau: „Vordenker des ökologischen Weinbaus“ | „Wein soll die Magie des Ortes an den Gaumen tragen” ist das Credo von Winzer Claus Burmeister | Trauben für die Weine der Reservelinie stammen aus jungen, biodynamisch bewirtschafteten Weinbergen von Großen und Ersten Lagen | Für Trinkgenuss und als hervorragender Essensbegleiter für die Herbst- und Winter-Küche | Heitlinger Reserve-Probierpaket zum Sonderpreis von 90€ mit je 2 Flaschen Pinot Blanc, Pinot Gris und Pinot Meunier aus der Reservelinie

Webseite: www.weingut-heitlinger.de

Öffnungszeiten Vinothek: Di. bis So. von 11.00 bis 18.00 Uhr

Adresse: Am Mühlberg 3, 76684 Östringen

Weingut Kelternwein

Feine Weine vom Ellmendinger Keulebuckel und Dietlinger Klepberg in großer Auswahl | Probieren, genießen, einkaufen …. oder buchen Sie Ihr nächstes Weinevent bei uns. | Begleitet werden unsere Weine von feinsten handgefertigten Pralinen, Schokoladen aus der Region oder heimischen Bränden und Essigen. | Für Weihnachten haben wir uns auf exklusive Weinpräsente für Firmen spezialisiert.

Webseite: www.kelternwein.com

Öffnungszeiten: Fr. von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 15.00 bis 18.30 Uhr, Sa. von 9.30 bis 13.00 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung

Adresse: Industriestr. 13, 75210 Keltern

Weinparadies Ortenau

Über 100 km Ortenauer Weinpfad auf sieben Tagesetappen und 14 Weinschleifen laden ein, das Weinparadies Ortenau mit seinen 44 Weinbaubetrieben, 22 WeinOrten inmitten von 3 Stadt- und Landkreisen zu erkunden. Entdecken Sie die landschaftlichen und kulinarischen Besonderheiten dieser durch Weinbau geprägten Kulturlandschaft, die vor allem für seine herausragenden Riesling- und Spätburgunder Rotweine bekannt ist. Alle zwei Jahre können sich Besucher auf die Veranstaltungsreihe Genussreigen freuen, bei der die herausragenden Tropfen der Ortenauer Winzer in besonderem Ambiente in Kooperation mit der Ortenauer Küche verkostet werden können. Neugierig?

Webseite: www.weinparadies-ortenau.de

Adresse: Bahnhofstraße 16, 77704 Oberkirch

Wein- und Sektgut Hummel

100% handgelesene Trauben für qualitativ hochwertigste Weine und Sekte (traditionelle Flaschengärung) aus der Region | großes Sortenspektrum für reichhaltige Auswahl | Traubensaft sowie hochwertige (Balsamico-)Essige und Destillate runden das Sortiment ab