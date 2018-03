Wenders Film über Papst Franziskus kommt ins Kino

Rom (dpa) – Der Film des deutschen Regisseurs Wim Wenders (72) über Papst Franziskus kommt im Mai zunächst in die amerikanischen Kinos. Die Dokumentation, in der Franziskus seinen Lebensweg erzählt, startet dann ab 14. Juni in Deutschland, teilte der Vatikan am Dienstag zum fünfjährigen Amtsjubiläum von Franziskus mit.

In «Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes» werden vor allem Probleme wie Armut, Gewalt und Migration thematisiert. Diese Fragen stehen auch im Zentrum des Pontifikats von Franziskus. Wenders («Paris Texas», «Der Himmel über Berlin») stammt aus einer katholischen Familie und ist zweifacher Ehrendoktor der Theologie.