Wenn Stars früh sterben

New York (dpa) – Manche Berühmtheiten wie jetzt Avicii mit nur 28 Jahren sterben früh, manche werden zur Legende. Oft sind Drogen, Tabletten oder Unfälle die Todesursache, in Aviciis Fall ist der Hintergrund unbekannt.

Zu den Musikstars, deren Leben jäh endete, gehört der «Club 27» – eine Reihe von Rock- und Bluesmusikern, die mit 27 Jahren starben. Einige junge gestorbene Musik- und Filmstars:

SID VICIOUS (22): Der Bassist der «Sex Pistols», eine der schillerndsten Gestalten des Punk-Rocks, setzt seinem Leben 1979 in New York mit einer Überdosis Heroin ein Ende.

AMY WINEHOUSE (27): Die britische Sängerin («Back To Black») stirbt 2011 an einer Alkoholvergiftung in London.

KURT COBAIN (27): Der Sänger und Gitarrist der Band Nirvana tötet sich 1994 unter Heroineinfluss selbst mit einer Schrotflinte.

JIM MORRISON (27): Der Sänger und Songschreiber der Band The Doors stirbt 1971. Die Todesursache wird nie ganz geklärt, der exzessive Drogenkonsum dürfte aber der Hauptgrund gewesen sein.

JIMI HENDRIX (27): Der Gitarrist und Sänger erstickt 1970 nach einer Überdosis Alkohol und Schlaftabletten an Erbrochenem.

JANIS JOPLIN (27): Die Leadsängerin und Songschreiberin mehrerer Rock- und Blues-Bands stirbt 1970 nach einer Überdosis Drogen.

BRIAN JONES (27): Das Gründungsmitglied der Rolling Stones ertrinkt 1969 unter Drogeneinfluss in einem Swimmingpool.

MARILYN MONROE (36): Der größte Filmstar seiner Zeit («Manche mögen’s heiß») stirbt 1962 vermutlich an einer Überdosis Schlaftabletten.

RIVER PHOENIX (23): Nach einer Überdosis Drogen stirbt der US-Schauspieler («My Own Private Idaho») 1993 in Hollywood.

HEATH LEDGER (28): Der australische Hollywood-Star («Brokeback Mountain») stirbt 2008 an einer Medikamentenüberdosis. Für «The Dark Knight» bekommt Ledger posthum einen Oscar.

PAUL WALKER (40): Der US-Schauspieler («The Fast and the Furious») kommt 2013 bei einem Autounfall ums Leben – als Beifahrer in einem Sportwagen, der deutlich zu schnell unterwegs war.