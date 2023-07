Teure Tickets, Wucherpreise für Parken, lange Wartezeiten: All dies ist vergessen, wenn der größte Musiker des Planeten in Topform die Bühne an der kurpfälzischen Rennbahn betritt.

Es war ein ganz besonderes Geschenk zum Vatertag. Serge Kienlen hielt einen neuen Schuh in der Hand. Sehr schick, ja – er umarmte freudig seine Tochter Margaux. Doch das eigentliche Geschenk hatte die 22-Jährige im Schuh versteckt: die Karte für Bruce Springsteen auf dem Hockenheimring. Da wurden die Augen des 54-jährigen Franzosen feucht.

Sie gehen kein Risiko ein, auf gar keinen Fall wollen die beiden zu weit weg von der Bühne stehen. Neun Stunden vor Konzertbeginn hocken Serge und Margaux Kienlen am Freitag vor einer Schleuse der Südtribüne. In einer Stofftasche ist Verpflegung für die Wartezeit eingepackt: Chips und Thunfischsalat.

Sie waren um fünf von Straßburg losgefahren. „Ich bin ein Riesenfan vom ,Boss‘ und habe ihn noch nie live gesehen“, schwärmt der Vater. „Das musste sein, wer weiß, ob Springsteen mit seinen 73 Jahren das noch lange macht“, sagt die Tochter, die sich das Mega-Ereignis 370 Euro kosten ließ.

Tiefentspannte Glückseligkeit am Ring

Die Stimmung am Ring, sie lässt sich mit zwei Worten beschreiben: Tiefentspannte Glückseligkeit. Alle duzen sich, es wird viel gelacht. Eine Familie mit drei Kindern hat eine selbst gebastelte Pappgitarre mitgebracht, einer der Jungs übt darauf ein wildes Solo im Springsteen-Stil.

Die Fans sitzen auf Papphockern, auf denen die Titel ihrer Lieblingssongs aufgemalt sind, und erzählen einander von ihren schönsten Konzerten. Einer war schon 1988 in Ost-Berlin dabei, er trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck: „Ich bin schon alt, aber ich werde den Boss noch mal erleben.“

Manche haben sich gerade erst kennengelernt. So wie Katharina Weiß und Martin Stritt. Sie ist 36 und arbeitet als Altenpflegerin in Elmshorn. Er ist 18 Jahre älter und kommt aus Frankfurt. „Weißt du, mein schönstes war 2008 in Milwaukee“, sagt der TÜV-Techniker. „Ich bin mit meiner Harley hin, das war extrem – eine Wiese direkt am Michigan See und nur Biker um mich herum.“

Anerkennendes Kopfnicken in der Runde. Noch mehr, als Stritt hinzufügt: „Ganze vier Stunden 20 Minuten Musik voll auf die Ohren: So habe ich damals meine Jungfräulichkeit im Bezug auf Springsteen verloren, es war unglaublich.“ Die junge Frau strahlt, für sie ist das eine Premiere. „Er ist ein sensationeller Künstler“, sagt Weiß. „Wir werden hier sicher alle beseelt herauskommen.“

An diesem Tag ist einiges anders als sonst bei Hockenheim-Musikshows. Der Weg zur Rennstrecke führt durch 50 Schleusen, die später wieder verschwinden. Es gibt ein neues Beleuchtungssystem. Nach Angaben der Organisatoren läuft alles problemlos. Im Vorfeld des Konzerts hatte es allerdings teils laute Kritik an den hohen Preisen für die großflächig verteilten Parkplätze gegeben.

Wer sich für die am weitesten entfernten zum Preis von 25 Euro entschieden hatte, musste mit 60 Minuten Fußmarsch zur Bühne rechnen. Erst ab 50 Euro war ein „Premium“-Parker näher dran. Der Veranstalter Live Nation rechtfertigte diese Preise mit den Kosten für Verkehrsführung, Einweiser und Ordner.

Ärger über hohe Parkpreise

Dennoch: Rechnet man neben Anreise und Übernachtung noch die Ticketpreise ab jeweils 160 Euro für die billigsten Stehplätze hinzu, war der epische Abend mit dem „Boss“ für viele ein teures Vergnügen. „Es tat schon weh beim Buchen“, sagt eine junge Frau und stupst lachend ihre Freundin an, „aber sie sagte mir: Du machst das. Punkt.“

Am Nachmittag füllt sich das Gelände mit aufgeregten Fans, die gezielt den Stand mit allerlei Kleidung zur Tour-23 ansteuern. Die Preise fangen bei 50 Euro an. Zu teuer für die Niederländerin Karin Abbink, die sich ein T-Shirt im Netz für 17 Euro gekauft hat. Darauf steht: „Talk about a dream, try to make it real.“ Eine Springsteen-Zeile aus dem Lieblingssong ihres Sohnes Merlyn: „Badlands“.

Mit seinen zehn Jahren dürfte der Junge mit der Pilzkopffrisur am Hockenheim zu den jüngsten Boss-Jüngern gehören. Auf seinem T-Shirt steht: „Born in the USA“. Tatsächlich aber ist Merlyn im niederländischen Hengelo geboren und lebt dort mit seiner Mutter.

„Wir haben uns einen Traum erfüllt“, erzählt die 45-jährige Karin. „Nun wollen wir versuchen, ganz nach vorne durchzukommen.“ Und dann? Der Junge holt eine grüne Plastikharmonika aus der Hosentasche. „Ich habe einen geheimen Plan“, sagt er lächelnd. „Ich will mit Springsteen gegen seine Mundharmonika tauschen.“

Hans ist sicher einer der ältesten Fans in Hockenheim. Der 79-Jährige stärkt sich mit einer Wurst und tunkt dabei seinen ausgeblichenen Schnurrbart in den Bierschaum, der einen Springsteen-Tourbecher krönt. „Ich habe das Ticket von meinen Kindern geschenkt bekommen“, sagt der Mann aus dem Ruhrgebiet stolz.

Hans war nur einmal im Leben zuvor auf einem Riesen-Rockkonzert. „Das waren die Stones vor 20 Jahren. Damals waren sie viel besser als heute“, sagt er. „Das ist zum Glück bei Springsteen ganz anders.“ Nach 19 Uhr kann das jeder sehen.

“One, two, three, four!”: Und der Rock’n’Roll-Wirbel auf der Bühne fegt los. Springsteen startet mit „No Surrender“, dessen pulstreibender Sound und romantischer Text dem Ungestüm der Jugendträume Tribut zollen.

Von Null auf Hundert, die 17-köpfige E-Street-Band ist sofort in ihrem Element. Und auch die Zuhörer sind augenblicklich elektrisiert. „Now I’m ready to grow young again“ („Jetzt bin ich bereit, um wieder jung zu werden“), stimmt der „Boss“ sein Publikum auf den spektakulären Musikmarathon ein – und seine Zuhörer rauschen auf der Achterbahnfahrt der Glücksgefühle davon.