Eklat bei den Oscars

Will Smiths Ohrfeige gegen Chris Rock: Faustrecht bei den Oscars

Will Smiths Ohrfeige für Moderator Chris Rock auf der Oscars-Bühne wird wohl in die Filmgeschichte eingehen. So geschmacklos der Witz von Rock war: Eigentlich gibt es keine Alternative zur Aberkennung des Oscars für Smith.