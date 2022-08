Ein Strand und seine Filmgeschichte

Wo man sich in Nordirland wie bei „Game of Thrones“ fühlen kann

Was „Der Herr der Ringe“ für Neuseeland war, das könnte „Game of Thrones“ für Nordirland werden. Ein Großteil der Erfolgsserie wurde dort gedreht. Mit dem Ende der Pandemie kommt auch der Drehort-Tourismus in Gang – unlängst wurde eine spektakuläre Studio-Tour eröffnet.