„Ohne Humor geht gar nix!“

Seit vier Jahrzehnten ist er als Frontmann der Band BAP bekannt, nun war Wolfgang Niedecken bei einem besonderen Anlass in kleinerem Rahmen im Karlsruher Kammertheater zu erleben: Bei der ersten Kulturnacht des Lions Clubs Fidelitas teilte er sich unter dem Motto „Badisch trifft Kölsch“ die Bühne mit dem Lokalmatador Gunzi Heil. Vor vollem Haus boten beide Künstler jeweils zweimal 30 Minuten Programm und stellten sich auch einem humorvollen Dialektquiz der beiden Moderatoren Markus Bräuninger (Club-Präsident) und Michael Becker (Organisator des Abends). Insgesamt brachte die Benefizveranstaltung 15.000 Euro ein für Wolfgang Niedeckens Hilfsprojekt „Rebound“ für ehemalige Kindersoldaten und für das Projekt „Kilonga“ zugunsten einer Schule für geistig behinderte Kinder in Madagaskar, für das Gunzi Heil an diesem Abend Pate stand. Vor der Veranstaltung sprach Wolfgang Niedecken im BNN-Interview über sein Hilfsengagement, die neue Live-Platte von BAP und das Spielen auf kleinen Bühnen.

Wie kam es zu Ihrem Engagement für „Rebound“?

Niedecken: Angefangen hat das 2004, als ich zum ersten Mal in Uganda war und gesehen habe, wie das mit den Kindersoldaten abläuft. Das war meine bisher schlimmste Erfahrung und hat mich nicht mehr losgelassen. Man kann sich das gar nicht vorstellen: Da werden Kinder aus Flüchtlingslagern entführt, zu Killern ausgebildet und dann noch gezwungen, ein eigenes Familienmitglied zu ermorden, damit ihnen der Rückweg in die Familie versperrt ist. Wir haben Rebound gegründet, um den Kids, die zurückkommen, eine Möglichkeit zu geben, wieder ins normale Leben einzusteigen: Lesen, schreiben und rechnen lernen, ein Handwerk lernen. Die Situation dort ist bitter, aber die Erfolge sind gut. Eines der Projekte, wo es 2004 nicht mal getrennte Schlafsäle für Jungen und Mädchen hatte, das ist heute schon richtig autark und hat sogar eine eigene kleine Schweinezucht.

Bilder aus Afrika sind im neuen Bap-Video „Nemm mich met“ zu sehen …

Niedecken: Das wurde bei unserem jüngsten Besuch im August gefilmt. Wir waren in dem großen Flüchtlingslager Bidi Bidi, und da staunt man schon, wie gut das organisiert sein kann. Da gibt es zum Beispiel „child friendly spaces“, also Bereiche, wo die Kinder in Ruhe spielen und lernen können. Die Hilfsorganisationen haben sich in diesem Camp die Aufgaben aufgeteilt: Die einen kümmern sich um die Kinder, die anderen um Ernährung und wieder andere um Gesundheit. Das war eine tolle Erfahrung, mal wohin zu fahren, wo man das Gefühl hat: Da klappt etwas richtig gut. Man muss sich überlegen: Da leben 300 000 Menschen auf einem engen Gelände, aber wie in kleinen Dörfern. Neuankömmlinge kriegen ein „First Aid Kit“ mit Material, um sich eine Hütte zu bauen – in dem Video ist auch so eine Szene drin.

Dieses Video gehört zur neuen BAP-Live-CD „Live & Deutlich“, die Anfang November erschienen ist. Wenn ich richtig zähle, ist es das dritte Live-Album in vier Jahren – steht das auch für den Trend, dass Konzerte im Musikgeschäft wichtiger geworden sind als Studioalben?

Niedecken: BAP war immer eine Liveband. Studioalben waren für uns eigentlich immer nur eine Vorbereitung für die nächste Tour und der Anlass, den Leuten neue Songs an die Hand zu geben. Insofern machen wir eigentlich alles wie immer. Allerdings ist in der Tat die Phonoindustrie im Vergleich zu früher ziemlich in die Knie gegangen. Da ist es gut, dass wir einen solchen Ruf als Liveband haben. Vom Tonträgerverkauf könnten wir nicht mehr leben, das würde die Familien der Musiker nicht mehr ernähren.

Das neue Live-Album ist allerdings auf Publikumswunsch entstanden. Die Tour hatte nach den ersten zehn Terminen eine Pause wegen der Fußball-WM, und schon da kamen die Zuschriften: Wehe, ihr bringt zu dieser Tour kein Album raus! Das lag an dem Bläsertrio, das diesmal dabei war. Und zum Glück hatte unser Toningenieur schon einiges aufgenommen, so dass wir den zweiten Auftritt im Circus Krone nehmen konnten, der wirklich eine Magie hat. Und als die Platte auf Platz 1 ging, gab es die unglaubliche Schlagzeile: BAP entthront die Beatles. Die hatten elf Nummer-1-Alben, wir haben jetzt das zwölfte. Da hab ich mich erstmal geschämt (lacht) – in der Relation ist das etwas vermessen.

Stichwort Beatles: Die Neuveröffentlichung des „Weißen Albums“ hat jüngst Furore gemacht. Interessieren Sie sich für solche Ausgrabungen?

Niedecken: Die Platte musste ich natürlich haben. Ich hab’ ja auch alle Bob-Dylan-Bootlegs – auch wenn ich leider keinen 48-Stunden-Tag habe, um das alles zu hören. Das „Weiße Album“ ist ein sehr wichtiges Album. Es war eine schöne Art und Weise der Beatles, zu versuchen, doch noch zusammenzubleiben, indem man wirklich alles erlaubt hat und ein Doppelalbum gemacht hat. Ein Song wie „Rocky Rancoon“ wäre sonst wohl nicht drauf gekommen – John Lennon hat den ja gehasst. Ich liebe diese Nummer. Wir hätten fast mal eine kölsche Version veröffentlicht, aber wir haben die Rechte nicht gekriegt.

Zum gerade erwähnten Bob Dylan: Dem wird auf der Live-CD mit „You Ain’t Going Nowhere“ gehuldigt – mit bayrischen Strophen, gesungen von Hannes Ringlstetter und Werner Schmidbauer …

Niedecken: Zu dem Song sind wir gekommen, als wir im vergangenen Jahr mit arte in den USA einen Fünfteiler gedreht haben mit dem Titel „Bob Dylans Amerika“. Unter anderem waren wir in Woodstock in dem Haus, in dem Dylan mit The Band die Songs aufgenommen hat, die später als „The Basement Tapes“ veröffentlicht wurden. Da ist auch dieser Song drauf, und den durfte ich in dem rosa Studio, in dem er entstanden ist, mit dem alten Dylan-Kollegen Happy Traum aufnehmen. Und als wir dann auf Tour gegangen sind, war klar: Das ist ein Song, zu dem man gut kurzfristig einen Kollegen einladen kann. Deshalb gibt es mit Gunzi Heil als Zugabe des Abends in Karlsruhe jetzt auch eine badisch-kölsche Version.

Sie treten an diesem Abend unter dem Motto „Badisch trifft Kölsch“ auf. Was bedeutet Ihnen Dialekt?

Niedecken: Dialekt ist ein Stück Heimat, und deshalb macht es mir Sorgen, dass die Dialekte immer mehr verschwinden. Es gibt nicht mehr so viele Leute, mit denen ich wirklich kölsch reden kann. Das ist ein Verlust. Auf dem Land mag es noch gehen, aber für die Städte sehe ich schwarz.

Und wie ist es für Sie, kurz nach der Tour mit großer Band in großen Hallen ganz allein in einem so kleinen Raum aufzutreten?

Niedecken: Da erinnere ich mich an die 70er, wo ich mein Geld damit verdient habe, dass ich in Kneipen gespielt habe. Das mussten auch immer lustige Sachen sein, denn wenn ich zu ernst wurde, haben die Leute sich umgedreht und Bier getrunken. Wenn man unser erstes BAP-Album von 1979 hört – das sind fast alles Stücke aus meinem Solorepertoire, wo ein Gag den anderen jagt.

Also gehen Sie einen solchen Auftritt auch mit einem gewissen Humor an?

Niedecken: Ohne Humor geht schon mal gar nix. Ohne Humor wäre die Welt, wo die Menschheit gerade mal wieder beweisen will, dass sie sich abschaffen kann, nicht zu ertragen. Ich gucke viel Phoenix und schlage bei jeder zweiten Reportage die Hände überm Kopf zusammen. Wir brauchen Humor, denn es ist die einzige Waffe dagegen.