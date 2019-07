Erfolg zeigt sich sogar in der Toilettensuche

Anzeige

Zehn Jahre ist es her, seit Bernd Gnann das Kammertheater Karlsruhe übernommen hat. Die seitdem erfolgte Entwicklung zeigt sich auch in den Zuschauerzahlen. Als Gnann das Kammertheater übernahm, hatte es weniger als 40.000 Besucher im Jahr, im bisherigen Rekordjahr 2017 erreichte es (in mittlerweile zwei Spielstätten) knapp 80.000 Besucher und eine Auslastung von 91 Prozent.

Diese Bilanz ist mehr als beachtlich. Auch im Vergleich: Am Badischen Staatstheater verzeichnete das Schauspiel in der Saison 2017/18 mit 76.000 Besuchern eine Auslastung von 82 Prozent. Gnann bringt die Entwicklung im BNN-Gespräch so auf den Punkt: Dass sich das Kammertheater ein festes Publikum erarbeitet habe, merke man auch daran, „dass in der Pause kaum noch jemand fragt, wo hier denn die Toiletten sind“. Genau das sei in den ersten Jahren sehr häufig vorgekommen, weil viele Besucher zum ersten Mal im Haus waren.

Keine Spielzeitpause

Eine Spielzeitpause im klassischen Sinn gibt es am Kammertheater nicht. Als einzige Bühne in Karlsruhe bietet es im August regelmäßig Vorstellungen, diesmal mit der Schlagerrevue „Traumschöff – Seekrank vor Glück“ (bis 31. August jeweils Mittwoch bis Samstag um 19.30 Uhr sowie Sonntag um 18 Uhr, allerdings nicht am 7., 8., 14. und 15. August).

Keine Seekrankheit, aber Geld gab es im Anschluss an die Premiere Mitte Juli, als der Förderverein, vertreten durch seine erste Vorsitzende Hannelore Kucich, einen Scheck über 20.000 Euro zur finanziellen Unterstützung überreichte. Ein Teil davon kommt bereits der Wiederaufnahme des Überraschungserfolgs „Tinder – Das Musical“ (4. September) zugute, für das ein neuer Bühnenvorhang angeschafft werden soll.

Hallervorden kommt

Die Finanzspritze hilft auch dem Bühnenbild des Rockmusicals „Bed of Roses“ (Premiere: 6. März 2020). Und nicht zuletzt soll eine LED-Wand finanziert werden für die prominenteste Premiere der nächsten Saison: Am 11. Juni feiert die Komödie „Gottes Lebenslauf“ ihre deutsche Erstaufführung im Kammertheater. Auf der Bühne steht Dieter Hallervorden, mit dessen Schlosspark-Theater Berlin das Stück produziert wird.

Stücke auch an anderen Häusern

„Dass diese Premiere bei uns stattfindet und das Stück erst danach im Schlossparktheater Berlin gezeigt wird, macht uns schon stolz“, sagt Ingmar Otto im BNN-Gespräch. Er ist seit 2012 als Intendant für die künstlerische Leitung zuständig. Gnann, der sich seitdem auf die Geschäftsführung konzentriert, betont den Wert solcher Koproduktionen, um steigende Kosten auszugleichen. Man wolle künftig mehr Stücke nach außen verkaufen. Bisher waren „Rain Man“ (Komödie im Bayerischen Hof, München), „Spanisch für Anfängerinnen“ (Komödie im Marquardt, Stuttgart) und mit „Show Must Go On“ sowie „Der Stripper“ (Comödie Dresden) gelungen.

„Ritterschlag“ durch Rechnungshof

Die Produktion „Wir sind dann mal weg“ läuft zudem an den Stadttheatern in Heilbronn und Paderborn. Diesen Austausch des Privattheaters mit Stadttheatern nannte Gnann einen „Ritterschlag“, ebenso das Ergebnis einer Studie des Rechnungshofes, nach dem das Kammertheater das effizienteste Privattheater in Baden-Württemberg sei: „Wir haben eine Eigenfinanzierung von rund 80 Prozent, nur durch Kartenverkauf.“

Musicals als Dauerbrenner

In der Spielzeit 2019/20 sind acht Neuproduktionen angesetzt. Drei davon sind Schauspielkomödien, fünf sind musikalische Stoffe. Mit den Wiederaufnahmen ergibt sich ein Repertoire aus sechs Schauspielstücken und acht musikalischen Abenden. Dieses Übergewicht erklärt Ingmar Otto allerdings auch mit der Langlebigkeit von Musicals: Das Stück „Show Must Go On“ über Queen-Sänger Freddie Mercury, das ab Januar 2020 wieder zu sehen ist, sei schon jetzt bei 150 Vorstellungen, während ein erfolgreiches Schauspielstück vielleicht 50 schaffe.

Keine Erfolgsgarantie

Eine Erfolgsgarantie gebe es allerdings nie, sagt Otto und verweist auf zwei Stücke, die unterschiedliche Altersstrukturen ansprechen: Das Musical „Tinder“ habe dem Theater volle Vorstellungen mit einem Altersdurchschnitt von Mitte 20 beschert, während die musikalische Biografie „Glorious“ über die Möchtegern-Operndiva Florence Foster Jenkins hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Gnann bilanziert: „Was wir in den zehn Jahren gelernt haben: Sobald man sich sicher fühlt, wird’s nichts.“

Das komplette Interview mit Bernd Gnann und Ingmar Otto steht im Karlsruher Teil der Printausgabe vom 31.07.2019.

