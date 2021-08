Sie stellt von New York bis Jerusalem aus: Die israelische Fotografin Naomi Leshem genießt internationales Renommee. Wie kommt es da zu einer Ausstellung in Bühl? Und was haben ihre Werke mit dem Tod zu tun?

Fotografien leben. Wenn sie den Auslöser ihrer Kamera drücke, friere sie etwas ein, sagt die israelische Künstlerin Naomi Leshem, um das gängige Bild von der eingefrorenen Gegenwart, dem zur Ewigkeit geronnenen Moment, gleich wieder zu zerstören: „Was ist mit dem Moment vorher, was mit dem danach?“

Rüdiger Safranski sieht in der Zeit einen schmalen, bewohnten Streifen von Gegenwärtigkeit, „nach beiden Seiten umgeben von einem Nicht-Sein: das Nicht-Mehr der Vergangenheit und das Noch-Nicht der Zukunft.“ Wer sich in Leshems Werke vertieft, der erkennt, wie sehr die Zeit Leshems Denken und Kunst prägt, wie wichtig ihr gerade das Nicht-Mehr und das Noch-Nicht sind, dass ihre Fotografien leben. Gelegenheit dazu bietet sich vom 8. Oktober bis 6. November in der Ausstellung „Fotografische Gespräche“ in Bühl und im elsässischen Drusenheim. Es ist ihre erste Ausstellung seit 2019 in Tel Aviv.

Die Kamera ist wie ein Teil meiner Hand, meiner Augen, sie ist ein Teil von mir. Naomi Leshem, Künstlerin