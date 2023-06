Führt ein Social-Media-Erfolg auch zu vollen Konzertsälen? Mitunter schon. Am 7. Juli wird sich zeigen, ob das auch für Nathan Evans beim Zeltival in Karlsruhe funktioniert. Der 28-jährige Schotte hatte im Dezember 2020 auf der Plattform TikTok seine Version des Shantys „Wellerman“ veröffentlicht und damit einen enormen Hype ausgelöst.

Ex-Postbote landete mit „Wellerman“ einen Hit

Seinen Job als Postbote gab Evans auf, als sich die Anfragen von Plattenfirmen häuften. Erfolg hatte er in Deutschland auch durch eine gemeinsame Single mit der norddeutschen Band Santiano. Zugleich ist er dem Vernehmen nach nicht auf Seemannslieder festgelegt: Vor seinem „Wellerman“-Hit hatte er bereits Folksongs gepostet, mittlerweile tritt er auch mit eigenem Material an.

Externer Inhalt von Youtube

Wenn Evans am zweiten Juli-Wochenende in Karlsruhe gastiert, wird das Sommerfestival des Kulturzentrums Tollhaus bereits zweieinhalb Wochen und elf Veranstaltungen hinter sich haben. Los geht es bereits am 22. Juni mit dem US-Soulmusiker Curtis Harding, doch für viele langjährige Zeltival-Besucher dürfte das zweite Konzert am 23. Juni das wahre Startsignal sein: Dann gastiert die US-Band Calexico, die seit ihrem vor 20 Jahren veröffentlichten Durchbruch-Album „Feast of Wire“ schon fast zum Inventar des Festivals gehört.

Dauergast Shantel bittet erneut zur Balkan-Beat-Party

Häufiger dabei ist wohl nur der aus Mannheim stammende Musiker Shantel mit dem äußerst tanzbaren Sound seines kosmopolitischen Projekts Bucovina Club Soundsystem. Als „artist in residence“ bezeichnet ihn der neue Tollhaus-Geschäftsführer Sebastian Bau augenzwinkernd bei der Programmpräsentation. Der diesjährige Termin für die Balkan-Beat-Party mit Shantel ist der 30. Juni.

Zusammengestellt wurde das Programm zu großen Teilen noch von Bernd Belschner, dem Vorgänger von Bau. Das Ziel, noch einmal etliche Acts zu versammeln, die einen besonderen Bezug zum traditionsreichen Zeltival haben, sei teilweise aufgegangen, sagt Belschner. Neben Calexico nennt er den norwegischen Saxofonisten Jan Garbarek, für dessen Konzert am 11. Juli bereits viele Tickets verkauft seien.

Wenn die alle kommen, haben wir jetzt schon ein tolles Programm für 2024. Bernd Belschner, Programmorganisation Zeltival

Etliche angefragte Künstler hätten zwar aus terminlichen und logistischen Gründen abgesagt, aber ein Gastspiel im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. „Wenn die alle tatsächlich kommen, dann haben wir jetzt schon ein tolles Programm für 2024“, schmunzelt Belschner.

Zugleich sei der Tourneemarkt derzeit sehr in Bewegung. Das Programm sei so kurzfristig wie selten fertig geworden, resümiert Bau. Beispielsweise sei der Vertrag mit der fünfköpfigen Band La Caravane Passe aus Paris, die am 25. Juni zur offiziellen Eröffnung aufspielt, erst vor einer Woche fixiert worden.

Rund die Hälfte der 30 Acts sind „Debütanten“

Etwa die Hälfte der insgesamt 30 Konzerte werde von Zeltival-Debütanten gestaltet, so die Organisatoren. Und auch inhaltlich wolle man weiterhin ein breites Spektrum anbieten. Stefan Bau hebt beim Blick aufs Programm den Familientag am 9. Juli mit Konzert und Figurentheater hervor, ebenso wie das Abschlusskonzert am 7. August. Dann bringt eine Band um den Schauspieler Alexander Scheer und den Filmregisseur Andreas Dresen Lieder des 1998 gestorbenen DDR-Musikers Gundermann auf die Bühne.