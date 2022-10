ZKM Karlsruhe erinnert an Medienkunst-Pionier Walter Giers

Die Hände von Walter Giers (1937 bis 2016), die über einem Gewirr aus Drähten und Kondensatoren einen Lötkolben (in der einen Hand) und eine Zigarette (in der anderen) halten, sind das Motiv des Plakats, das zur neuen Ausstellung ins ZKM Karlsruhe einlädt.

Es ist eindeutig ein Bild aus anderen Zeiten, in der man hemdsärmelig-unbekümmert an viele Dinge heranging. So kam Walter Giers, der eigentlich gelernter Stahlgraveur und studierter Designer gewesen ist, auch zur Kunst: Mit seiner ersten Ausstellung, 1969 in der Düsseldorfer Galerie Reckermann, wurde er, so seine Witwe Petra Giers, „in die Avantgarde hineinkatapultiert.“

120 Exponate bei Giers-Schau in Karlsruhe

Das Experiment, den hintersinnigen Witz und Humor, die teils bissige Ironie und den scharfen Blick auf die Gesellschaft, aber auch auf den eigenen Berufsstand, hat sich Walter Giers zusammen mit einem großen Maß an Spielfreude und einer immensen Neugierde bis ins Alter erhalten. Das lässt sich in dieser Schau nachvollziehen, die mit rund 120 Exponaten in weiten Teilen chronologisch Giers’ Werk auffächert und so einen tiefen Einblick in seine Kunst- und Gedankenwelt erlaubt.

Design und die Medienkunst gingen dabei eine Symbiose ein, die zu oft hochästhetischen Kunstwerken führte, bei der Giers die Technik, die über die Jahre immer komplexer wurde, offenlegte – und sie an ihren Platz verwies.

Hier gibt es Kunstwerke, die nicht hör-, aber durchaus fühlbare Musik abspielen, weil die Töne im Infraschallbereich liegen. Es gibt Arbeiten, bei denen der Gesang der Wale und die Echolotklänge, die zum Walfang eingesetzt werden, gleichberechtigt nebeneinander den Raum beschallen.

Der renommierte Grafikdesigner Kurt Weidemann urteilte über die Arbeiten von Giers, sie seien ein „Wahrnehmungsexperiment“. Denn der Künstler begreife die elektronischen Medien auch als ein Instrumentarium, mit dem gesellschaftspolitische, aber auch psychosoziale Fragen aufgegriffen und künstlerisch thematisiert werden könnten.

Aber auch mit seinem eigenen Berufsstand ging Giers kritisch um. So dringen aus den Lautsprechern Antworten auf die von ihm gestellte Frage, was Kunst ist. Die Einzelmeinung geht allerdings in der Kakophonie unter. Das Objekt daneben beantwortet diese Frage ganz nonchalant: Kunst ist Kunst, weil sie im Museum ist.

Giers bezeichnete seine Arbeiten gern als elektronische „Spielobjekte“, denn vor seinen Werken gibt es nicht den musealen Betrachter, der mit interesselosem Wohlgefallen die Ausstellung goutiert. Vielmehr betreibt Giers ein hintersinniges Spiel mit der Wahrnehmung, und empfahl, seine Kunstwerke zu erleben. Eingedenk dieser Maxime gibt es zahlreiche interaktive Arbeiten, die entweder direkt bedient oder per Knopfdruck aktiviert werden dürfen. „Einfach machen“ lautete sein Motto, das das ZKM (in restauratorisch verträglichem Maß) nun aufgreift und verdeutlicht, dass es in Giers’ Werk eine Entwicklung von der Einladung zur Interaktion über das Interagieren des Betrachters mit dem Objekt hin zur Interaktion der Objekte untereinander gibt.

Walter Giers am ZKM: Eine Mischung aus Einstein und Düsentrieb

Er war ein wahrer Tausendsassa, eine „Mischung aus Albert Einstein, Leonardo und Daniel Düsentrieb“, so Jürgen Hörig anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 2007 an Walter Giers. Er gehörte zur Gründungsgeneration des ZKM, lehrte selbst an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe, war mit dem ZKM-Gründungsdirektor Heinrich Klotz befreundet und stand mit ihm in engem Austausch.

Zwischenzeitlich war sogar ein Institut für Holographie in Schwäbisch Gmünd, am Wohnort des Künstlers, als Außenstelle des ZKM geplant. Die erste Einzelausstellung des Künstlers, der mit Ed Sommer und Peter Vogel zu den Medienkunst-Pionieren im deutschen Südwesten gehört, ist insofern auch ein „Heimkommen“ an seine ehemalige Wirkungsstätte.