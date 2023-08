Nationale und internationale Musikgrößen im Schlosspark Schwetzingen – das gibt es nun zum bereits 14. Mal bei dem Open-Air-Event „Rock im Park“. Noch bis zum Sonntag stehen drei Veranstaltungen mit Vertretern unterschiedlicher Stilrichtungen an.

Zucchero hat weltweit über 60 Millionen Platten verkauft

Seit 2007 hat die Veranstaltungsreihe mit Anastacia, Supertramp oder Pur etliche Stars in den Schlosspark gebracht. Auch das diesjährige Stelldichein wurde eröffnet durch ein musikalisches Schwergewicht: Mit über 60 Millionen verkauften Platten zählt der untrennbar mit seinem Hut verbundene Rocker Zucchero zu den wichtigsten Vertretern des italienischen Blues-Rock.

Alleine sein Album „Oro, incenso e birra“ verkaufte sich weltweit mehr als acht Millionen Mal. Dazu war der inzwischen 67-Jährige der erste Musiker aus dem Westen, der nach dem Mauerfall im Moskauer Kreml auftreten durfte.

Wie Woodstock und Wacken: Schlammiges Areal vor der Bühne

Neben der Zusammenarbeit mit Größen wie John Lee Hooker, Joe Cocker oder Queen war er zudem als einziger Italiener bei der 1994er Auflage des Woodstock Festivals dabei. Angesichts des vom Regen in Schlamm verwandelten Areals vor der riesigen Freilichtbühne im Schlosspark dürften sich die Anwesenden, wenn nicht an Woodstock, zumindest an die aktuellen Fernsehbilder aus Wacken erinnert gefühlt haben.

Ich rede nicht viel. Ich höre lieber zu. Und singe natürlich. Zucchero

Sänger

Zucchero erweist sich an diesem Abend als kein Mann großer Worte. Ein kurzer Dank an die Zuschauer fürs zahlreiche Erscheinen oder Äußerungen der Freude darüber heute in Schwetzingen zu sein, nachdem sie bereits seit April vergangenen Jahres auf ihrer „World Wild Tour“ mehrere Konzerte in Deutschland gespielt hätten. „Ich rede nicht viel. Ich höre lieber zu. Und singe natürlich“, ruft er den jubelnden Menschenmassen zu.

Der Musiker nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch seine gesamte Karriere mit neuen Songs und alten Klassikern. So erklingen im Schlossgarten „Iruben Me“ (1989), „Baila (Sexy Thing)„ (2001) oder „Miserere“, welches er 1990 mit dem italienischen Startenor Luciano Pavarotti sang. Selbstverständlich darf sein internationaler Hit „Diamante“ nicht fehlen, der 1992 zusammen mit der amerikanischen Jazz- und Soulsängerin Randy Crawford, zu einem zeitlosen Duett wurde.

Fans feiern auch außerhalb des Konzertgeländes mit

Doch nicht nur innerhalb des Areals feiern die Fans des italienischen Rockers eine große Party. Neben dem Leimbach, der das Schwetzinger Schloss umfließt, haben sich sich viele Menschen versammelt um den herüber wehenden und gut zu verstehenden Klängen zu lauschen. Stehend, wippend, tanzend oder auf Campingstühlen sitzend, genießen sie den luftigen Sommerabend, der zwar ein paar dunklere Wolken über die Stadt schickt, aber glücklicherweise trocken bleibt. Ein Pärchen hat sich sogar eine Decke mitgebracht und veranstaltet am Flussufer ein gemütliches Pizza-Picknick – passend zum Italien-Feeling der Musik.