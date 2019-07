Wie Rutger Hauer durch eine Sterbeszene unsterblich wurde

Anzeige

Eine Sterbeszene machte ihn unsterblich, ein Monolog über das Vergessen machte ihn unvergesslich: Wohl kaum ein Schauspieler hat sich mit einer Figur, ja: mit einer Szene so sehr in die Filmgeschichte eingeschrieben wie Rutger Hauer. Zwar spielte der 1944 in Breukelen geborene und nun in Beetsterzwaag gestorbene Niederländer große Rollen in weit über 100 Kino- und Fernsehproduktionen. Doch die Welt kannte ihn seit 1982 als Replikant Batty in Ridley Scotts düsterem Science-Fiction-Thriller „Blade Runner“.

Unvergesslich machten ihn vor allem seine letzten Sätze: Da spricht ein „sterbender“ Roboter über den Verlust seiner einzigartigen Erinnerungen: „Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet.“ Die Passage endet mit dem von Hauer improvisierten Satz: „All these moments will be lost in time like tears in rain.“

Wahrhaft „famous last words“

Der Satz wurde sprichwörtlich und immer wieder zitiert – jüngst etwa als Titel einer Sammlungsausstellung in der Fondation Beyeler in Basel, die sich unter dem Motto „Lost in Time Like Tears in Rain“ dem Verhältnis von Kunst und verstreichender Zeit widmet.

Außergewöhnliche Filmfigur

In dieser Sterbeszene kulminiert die Darstellung einer außergewöhnlichen Filmfigur: Batty ist der Anführer einer Gruppe künstlicher Menschen, die der Sklavenarbeit auf planetaren Kolonien entfliehen und auf der Erde nach einem Weg suchen, die auf vier Jahre begrenzte Dauer ihres „Lebens“ zu verlängern.

Bedrohliche Stärke

Mit eiskalt leuchtend blauen Augen, weißblonden Haaren und schwarzem Ledermantel verkörperte Hauer die Bedrohlichkeit der übermenschlich starken Replikanten perfekt. Als Batty im Showdown den Replikantenjäger Deckard (Harrison Ford) durch ein verfallendes Hochhaus hetzt, scheint der Mensch der Auslöschung durch seine Schöpfung hilflos gegenüberzustehen. Doch dann erweist sich die Maschine als der eigentliche Mensch: Batty rettet den vom Dach stürzenden Deckard und fügt sich in seine eigene Endlichkeit.

Die letzten Sätze des sterbenden Replikanten sind in der Filmhistorie so verewigt wie „Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, „Nobody is perfect“ oder auch „Luke, ich bin dein Vater“. Aber keines dieser gern und oft zitierten, plagiierten und parodierten Bonmots hat die Fantasie von Kinogängern so angerührt und angeregt wie Hauers Satz von „C-Beams, glitzernd im Dunkel am Tannhäuser Tor“. Und keiner berührt so existienzielle Dinge wie Hauers Satz von den in der Zeit verlorenen Momenten, der die Frage stellt, was einen Menschen ausmacht. Es gibt wahrlich kleinere Vermächtnisse, die man als Filmstar hinterlassen kann.