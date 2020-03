Zum Tod von Albert Uderzo: Warum Asterix zeitlos beliebt ist

Anzeige

Seit rund 60 Jahren gibt es die knollennasigen Gallier Asterix und Obelix, und ihre Abenteuer sind immer noch äußerst beliebt. Das Geheimnis des Serienerfolgs liegt auch an der Wiedersehensfreude der Leser mit den unverwechselbaren Gestalten, denen der nun verstorbene Zeichner Albert Uderzo Leben eingehaucht hat.

Die Zeit scheint ihnen nichts anhaben zu können. Seit rund 60 Jahren gibt es die knollennasigen Gallier Asterix und Obelix, und ihre Abenteuer sind immer noch äußerst beliebt. Am vergangenen Dienstag ist mit Albert Uderzo ihr zeichnerischer Vater gestorben.

Der Fortbestand der Reihe ist bereits seit Jahren durch ein Nachfolgerduo gesichert. Doch auch dessen bisherige Arbeit zeigt: Das Geheimnis des Erfolgs liegt zu großen Teilen an der Wiedersehensfreude der Leser mit den unverwechselbaren Gestalten, denen Uderzos Zeichenstift das Leben eingehaucht hat.

„Diese Namen! Diese Namen!“, schüttet sich Obelix schier aus vor Lachen. Im Band „Asterix und die Normannen“ begegnet er finster dreinblickenden Nordmännern, die sich als Dompfaf, Maulaf, Telegraf oder Ganzbaf vorstellen. Solche großartigen Szenen werden gern zitiert unter „Asterix“-Lesern, von denen es ja etliche Millionen gibt.

Auch interessant: Karlsruhe will Erhalt der Kulturszene in Coronakrise sichern

Viele geflügelte Worte entstanden

Doch sie könnten einander auch begeistert zurufen: „Diese Nasen! Diese Nasen!“ Denn all die großartigen Textpointen, die der Autor René Goscinny für die Serie erfand, hätten wohl kaum so viel Verbreitung gefunden, wären sie nicht mit den wunderbaren Zeichnungen von Albert Uderzo serviert worden.

Denn mal ehrlich: Wie groß wäre der Spaß an erwachsenen Männer, die sich gerne mit hochrotem Gesicht anbrüllen, wenn diese Männer nicht urkomische Witzfiguren wären? Mit Knollennasen, die sie drohend aneinanderdrücken? Mit Kugelbäuchen, dank derer die Hosen auch unter den Achseln halten? Und mit Schnurrbärten, auf die jedes Walross neidisch wäre?

Der weltweite Erfolg der „Asterix“-Reihe beruht durchaus auf den Bonmots des 1977 verstorbenen René Goscinny. Viele davon sind zu geflügelten Worten geworden, von „Die spinnen, die Römer“ bis zu „In den See, mit Gewichten an den Füßen!“. Aber auch auf der irrwitzigen Dynamik, die Uderzo all den Raufereien der unbeugsamen Dorfbewohner gegeben hat.

Man denke nur an die römischen Besatzer, die ständig barfuß aus dem oberen Bildrand fliegen, weil sie von den Zaubertrank-gedopten Galliern im wahrsten Wortsinn aus den Latschen bzw. Sandalen gehauen werden. Oder an die rustikalen Wimmelbilder der dorfinternen Keilereien, bei denen die glitschige Ware des streitbaren Fischhändlers Verleihnix stets eine schlagende Rolle spielt.

Zahlreiche Promis hatten Gastauftritte

Der am vergangenen Dienstag verstorbene Comic-Altmeister Uderzo wurde zu Lebzeiten stets gelobt für seinen Sinn für Details und seine feine Feder als Karikaturist. Damit verschaffte er Prominenten immer wieder „Gastauftritte“. Die Liste reicht von den Beatles als Barden über Sean Connery als Agent Nullnullsix bis zu Stan Laurel und Oliver Hardy als Legionäre. Das verleiht der Lektüre den Reiz des Ostereiersuchens.

Und mit Parodien auf Kunstwerke wie Rembrandts „Anatomie des Dr. Tulp“ (in „Der Seher“) oder Géricaults „Floß der Medusa“ (in „Asterix als Legionär“) hob sich die Asterix-Reihe ebenso von den einst üblichen Kindercomics ab wie durch die hintersinnigen Textanspielungen von Goscinny.

Entfesselte Lachanfälle

Uderzo kommt aber auch das nicht zu unterschätzende Verdienst zu, die Albernheit von „Action“ neu definiert zu haben. Man denke nur an die entfesselte Wucht jener großformatigen Panels, auf denen der dicke, pardon: starke Obelix im Alleingang römische Legionen attackiert.

Und a propos „entfesselt“: Ein frühes Beispiel für den zeichnerischen Charme der Asterix-Abenteuer findet sich in „Asterix bei den Goten“. Dort stürzt eben dieses Wort den guten Obelix in einen Lachanfall, der sich über drei Seiten hinweg unwiderstehlich ansteckend steigert.

Reiselust zur Römerzeit

Etabliert wurde in diesem frühen Abenteuer von 1963 auch die Reisefreudigkeit der Helden. Die erlaubte der Reihe immer wieder Seitenhiebe auf Nationalklischees. Zunächst waren da die Goten und ihre Herrschsucht, die hier wahrscheinlich „Herrrrschsucht“ geschrieben worden wäre. Es folgten unter anderem die höflichen Briten („Lasst uns schütteln die Hände“), die feurigen Spanier („Ayayayay, ich bin so unglückliiiich“) oder die supersauberen und superpünktlichen Schweizer, die sogar ihre Peitschen waschen und auch im Schlaf ihre Sanduhren aufs Kommando „Kuckuck“ umdrehen.

Diese Reiselust ist sicher einer der Gründe für den internationalen Erfolg, den die Erfinder gar nicht im Visier hatten. Im Gegenteil: Als sich Goscinny und Uderzo an einem heißen Sommertag des Jahres 1959 die Köpfe über eine neue Serie für das Comicmagazin „Pilote“ zerbrachen, ging es ausdrücklich darum, den großen Vorbildern aus Belgien („Tim und Struppi“) und den USA (Walt Disney) einen dezidiert französischen Stoff entgegenzusetzen.

Welterfolg aus nationalem Stoff

Aus ihrer gallischen David-gegen-Goliath-Variante wurde ein Welterfolg mit Übersetzungen in über 110 Sprachen und Dialekte, bis hin zu Esperanto. Doch während für jede dieser Versionen neue Formen des sprachlichen Humors gefunden werden mussten, bieten sie alle die gleiche Wiedersehensfreude mit den unverwechselbaren Figuren aus Uderzos Händen.

Schon allein die Tobsuchtsanfälle des Dorfhäuptlings Majestix, wenn er mal wieder von seinem Präsentationsschild geplumpst ist („Gleich platz’ ich… Gleich platz’ ich … ICH PLATZE!“) belegen Uderzos hohe Kunst der szenischen Eskalation. Am Erfolg von „Asterix“ hatte das mindestens so viel Anteil wie all die lateinischen Zitate, die seit Jahrzehnten als Lernansporn für mäßig motivierte Schüler missverstanden werden. Wenn nicht sogar noch mehr.

Auch interessant: Harald Siebenmorgen ist tot – er prägte das Badische Landesmuseum in Karlsruhe

Große Nachfrage nach Gedrucktem

Zwar endete die Blütezeit der Reihe eigentlich schon 1977 mit Goscinnys viel zu frühem Tod. Doch dank der Vitalität von Uderzos Bildern hat sie sich bis heute frisch gehalten. Im digitalen Zeitalter werden römische Legionäre zwar auch mal Datenflus und Antivirus genannt („Der Papyrus des Cäsar“, 2015). Trotzdem erscheint immer noch jeder neue Band in einer Startauflage von mehr als einer Million gedruckter Exemplare.

Asterix und Obelix sind nicht nur deshalb unsterblich, weil in ihren Abenteuern in Parodien und Anspielungen stets abendländisches Kulturerbe und aktuelle Zeitgeschichte zugleich eingearbeitet worden sind. Sondern auch, weil sie mittlerweile so lange da sind, dass es scheint, es habe sie schon immer gegeben.

Kein Ende ohne Bankett

Gerade weil ihre Abenteuer stets in bekannten Mustern verlaufen, ist es schwer vorstellbar, wie die Welt wäre ohne sie. Ohne die Gewissheit, als Leser immer wieder der rüstigen Rauflustigkeit des Veteranten Methusalix zu begegnen. Ohne den Spaß, mmer wieder die Streithähne Automatix und Verleihnix aneinander geraten oder die Piratenbande von Kapitän Rotbart absaufen zu sehen. Und ohne die Aussicht, dass am Ende, egal was auch passieren mag, ein Bankett im Mondschein gefeiert wird.