Forscher ermitteln einflussreichsten Film aller Zeiten

Welcher ist der einflussreichste, wichtigste Film aller Zeiten? Und überhaupt: Wie soll man das messen? Forscher der Universität Turin haben einen Computer rechnen lassen – und ein überraschendes Ergebnis erhalten.

Informatiker der Universität Turin wollten herausfinden, welcher Film der einflussreichste ist. Dafür haben sie 47.000 Filme von einem Computer durchrechnen lassen. Dabei war nicht wichtig, wie viele Preise ein Film gewonnen oder wie viel Geld er eingenommen hat – denn das sei laut Angaben der Wissenschaftler durch Trends und Werbung beeinflusst. Stattdessen wurden Filmzitate untersucht: Wie oft wurde ein Film in einem anderen Film zitiert, wie oft wurden Verweise gezogen?

Das Ergebnis: Laut der Berechnung der Wissenschaftler ist „Der Zauberer von Oz“ (1939, heute vor allem für den Song „Somewhere over the Rainbow“ bekannt) der einflussreichste Film der Geschichte.

Immerhin auf den zweiten Platz schaffte es das berühmte Weltraummärchen „Krieg der Sterne“ (1977) um die Jedi-Ritter Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Auf dem dritten Platz landete der Thriller „Psycho“ (1960) von Regisseur Alfred Hitchcock.

Hitchcock landete auf der Rangliste der einflussreichsten Regisseure auf Rang 1, hinter ihm Steven Spielberg und Brian de Palma. Bei der ähnlich berechneten Liste der einflussreichsten Schauspieler belegten Samuel L. Jackson, Clint Eastwood und Tom Cruise die ersten Plätze.

