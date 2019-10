Wenn Kühe Strommasten durchscheuern: Leitungen in Mittelbaden werden mit Hubschraubern überprüft

Anzeige

Seit Anfang der 1990er Jahre kontrolliert Netze Mittelbaden die Freileitungen im Ortenaukreis aus der Luft. Alle zwei Jahren werden Teilstücke der insgesamt 600 Kilometer langen 20 000-Volt-Freileitungen beflogen. Seit mehr als 20 Jahren sitzt Uwe Heins mit im Cockpit. Der Energieflieger sieht Schäden an der Mastspitze – aber auch Scheuerspuren von Kühen im unteren Bereich.

Von unserem Mitarbeiter Harald Rudolf

„Die Kuh scheuert gerne am Mast“, sagt Heins am Stützpunkt der diesjährigen Kontrolle in Fischerbach im Kinzigtal, wo an diesem Tag, während der Rest der Ortenau im Nebel steckt, Kühe auf den sonnenbeschienenen Wiesen grasen.

Der Fachbegriff fürs Phänomen: „Kuhtaille“

Kuhtaille nennt er die immer dünner werdenden Masten. Seinen Auftraggebern rät er in diesem Fall, Dachlatten an die Masten zu nageln. „Das dauert drei Jahre, bis die von den Kühen durchgescheuert sind.“

ANG für angescheuert steht als Kürzel auf dem Dokumentationsblatt für den jeweiligen Flug. Jeder Mast bei dieser viertägigen Herbstkontrolle – insgesamt 1 500 Masten auf einer Strecke von 180 Kilometern – wird kurz angeflogen und, wenn es sein muss, von allen Seiten betrachtet.

Helikopter kommt Stromleitungen sehr nahe

Der dritte Mann an Bord, der Thermograf Daniel Isch, macht mit einer Wärmebildkamera Fotos. Alle Klemmverbindungen werden fotografiert. Temperaturunterschiede darf es keine geben. Die beiden Piloten im Cockpit, Uwe Heins und Pierre Brehm, der ebenfalls seit Jahren für Netze Mittelbaden im Einsatz ist, wechseln sich am Steuer ab. Einer fliegt und betrachtet die Masten, der andere dokumentiert die Erkenntnisse.

„Okay“ steht in der Regel neben den nummerierten Masten. Heins erkennt bereits beim Anflug einen Brandfleck. Der Isolator hat sich durch einen Blitzeinschlag verfärbt. ÜVKL wird notiert: Ü für Überschlag, ein Stromüberschlag von Phase auf Masse, und VKL für Isolator. Die Flieger nähern sich bis zu eineinhalb Metern an die unter Spannung stehenden Leitungen, die der natürliche Feind des Helikopters sind.

Aus dem Hubschrauber bemerken sie Spechtspuren, Fäulnis am Mast und sogar Haarrisse

Heins, Brehm und Isch sind erfahren im Mittel- und Hochspannungsbereich. „Kerosin hält jung“, grinst Heins, der früher ein Unternehmen mit vier Hubschraubern führte. 200 Liter verbraucht der Heli in einer Stunde. „Ich komme aus der Ära Alouette Lama“, sagt Heins. Das waren leichte Mehrzweckhubschrauber in den 1970ern. Wurde damit eine schwere Last befördert, war das schon ein Auf und Ab, „Jo-Jo“.

Der bei der Kontrolle eingesetzte Helikopter kann eine Tonne heben. Mit über 800 Wellen-PS hat er „genug PS“, um an den Leitungen entlang zu kurven. Heins fliegt, hüpft, von Mast zu Mast mit 30-sekündigen Stopps. Die Energieflieger sehen Spechtspuren, Fäulnis an den Spitzen, das sich zu Hohlräumen entwickeln kann, und zu starken Grünbewuchs am Stamm. Sogar Haarrisse entgehen ihnen nicht. „Die kann man nicht sehen, aber wo Risse sind, entsteht Salpeter.“

Die Ergebnisse bespricht das Trio noch am Tag mit den Mitarbeitern von Netze Mittelbaden. Die Erkenntnisse werden klassifiziert in Schäden, die sofort behoben werden, innerhalb von zwei Monaten repariert oder einem Jahr. Grünbewuchs und Korrosionsschäden, die zu streichen sind, werden innerhalb eines Jahres behoben.

Aufträge für Flieger gehen zurück

Uwe Heins bedauert den Rückgang der Auftragslage in den vergangenen Jahren. Der Preis einer Flugminute, zwischen 40 und 60 Euro, sei für viele Netzbetreiber wohl zu hoch. Die würden Mitarbeiter in nicht arbeitsintensiven Zeiten zu Fuß die Leitungen entlang schicken. „Aber von unten sieht man nicht alles.“ Für Netze Mittelbaden ist die Helikopter-Kontrolle eine wichtige Investition. „Wir erwarten wertvolle Hinweise, bevor etwas schiefgeht“, erklärt der regionale Energieversorger.