Lauf – Tödlicher Verkehrsunfall

Lauf (ots) – Am 18.05.2018, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich in Lauf ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit vier Personen besetzter Geländewagen die Lochwaldstraße in Fahrtrichtung Lauf Glashütte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dort eine angrenzende Böschung hoch, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die drei Mitfahrer konnten sich selbstständig aus dem Geländewagen befreien. Der 21-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in ein umliegendes Klinikum verbracht, der dritte Mitfahrer blieb unverletzt. Weshalb der Geländewagen von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /FDR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3947781