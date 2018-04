Leni Breymaier: Ohne die SPD wird es nicht gehen

Sie zieht den Karren in einer schweren Zeit: SPD-Landeschefin Leni Breymaier lässt sich von Umfragen nicht demotivieren und glaubt weiter an ihre Partei. Im BNN-Interview äußert sie sich über den Hartz-Pflock im Herzen der SPD und über die Erneuerungskräfte der ältesten Partei Deutschlands.

Aktuelle Umfragen sehen die SPD in Baden-Württemberg bei zwölf Prozent. Ist die Sozialdemokratie in dem erbärmlichen Zustand, den diese Zahlen nahelegen?

Breymaier: Die Situation ist total unbefriedigend. Aber ich lasse mich von den Zahlen nicht in den Wahnsinn treiben. Wir arbeiten seit 2016 an der Erneuerung der SPD. Die Koalitionsverhandlungen haben uns etwas aufgehalten, aber wir sind eigentlich noch gut im Zeitplan. Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Themen wie Struktur, Kommunikation und Mitgliedereinbindung. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Menschen 2020, 2025 und 2030 erreichen. Wenn ich alle zwei Wochen auf neue Umfragen schiele, dann bringt uns das nicht vorwärts.

Sie planen für 2030? Was macht Sie sicher, dass es die SPD als relevante politische Größe dann überhaupt noch geben wird?

Breymaier: Die SPD steht für all das, was mir wichtig ist. Sozialstaat, Frieden in der Welt oder eine Digitalisierung, bei der die Menschen nicht unter die Räder kommen. Alle Menschen, die nichts zu verkaufen haben, als die Arbeit ihrer Hände und ihres Kopfes, brauchen die SPD.

Genau diesen Menschen hängt die Furcht vor dem sozialen Abstieg, der Verlust alles Erreichten schon nach einem Jahr Arbeitslosigkeit wie ein Betonklotz am Hals. Sie sehen in der SPD die Erfinderin der Hartz-Gesetze.

Breymaier: Die Hartz-Gesetzgebung stammt nicht allein von der SPD. Aber sie berührt unsere DNA und geht deshalb auch mit uns heim. Die generelle Debatte über notwendige Reformen hat schon begonnen. Weitere konkrete Änderungen haben wir im Koalitionsvertrag bereits ausgehandelt. Es geht um Schonvermögen, selbst genutztes Eigentum. Es geht aber auch um die Höhe der Hartz-IV-Sätze und darum, ob man im Fall von Sanktionen überhaupt kürzen darf, was doch als absolutes Existenzminimum ausgerechnet wurde. Ich sage all das schon seit 15 Jahren und habe mich damals über die Partei auch sehr geärgert. Man darf aber die Atmosphäre von damals nicht vergessen. Die rot-grüne Regierung wurde gejagt, Reformen eingefordert. Die Bildzeitung stellte regelmäßig den faulsten Arbeitslosen der Woche vor. Es war vom ersten Tag an nicht meine Reform. Aber heute sage ich: Ohne die SPD wird sich nichts ändern. Und die Debatte, die wir jetzt führen, ist für mich auch sowas wie eine späte Genugtuung.

Nun stehen Sie hier im Land dieser Partei vor, die mit der Hartzreform ihre eigene Basis erbittert gegen sich aufbrachte und die bei Wahlergebnissen vielleicht bald schon um die Zweistelligkeit bangen muss. Wie motivieren Sie sich, diese Aufgabe täglich anzugehen?

Breymaier: Ich spüre als Landesvorsitzende eine Verpflichtung für all jene, die vor mir diese Aufgabe erfüllt haben und für all jene, die nach mir kommen. Ich erlebe sehr kritische Mitglieder und Funktionäre, die in der Vergangenheit abgestimmt haben und dabei ihre Faust zu lange in der Tasche ließen. Die SPD wird in vier Wochen 155 Jahre alt. Sie hat sich schon oft erneuert. Und doch ist es eine Partei, die auch nach schlimmen Zeiten nie ihren Namen ändern musste. Die SPD wird sich wieder erneuern, dessen bin ich mir sicher und das gibt mir Stärke.