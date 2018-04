„Letztes Wort noch nicht gesprochen“

US-Präsident Donald Trump hat sich bei seiner Androhung von Zöllen auf Aluminium und Stahl aus Europa noch nicht festgelegt. Das sagte im Interview der Berliner Politologe und Direktor des Europa-Programms im German Marshall Fund, Jan Techau.

Präsident Emmanuel Macron hat mit seinem Staatsbesuch in den USA jetzt die Messlatte hoch gelegt. Erschwert das die Aufgabe der Kanzlerin, die am Freitag Präsident Donald Trump trifft?

Was die persönlichen Beziehungen zwischen Trump und Macron angeht, liegt die Latte tatsächlich hoch, Merkel wird sie nicht erreichen können. Inhaltlich hat Macron aber nicht viel bewirkt. Ich sehe Merkels Besuch als den zweiten Teil der europäischen Bemühungen, bei den wichtigen Themen der transatlantischen Beziehungen eine ungünstige Entwicklung zu verhindern. Die Kanzlerin hat sich im Handelskonflikt und bei der Iran-Frage mit Macron eng abgestimmt. Ihre Hoffnung wird nun sein, dass Trump zumindest ein wenig beeindruckt sein wird, wenn er die gleichen Argumente von beiden wichtigsten politischen Anführern Europas hört.

Wie wichtig ist den USA heute eine gute Partnerschaft mit Deutschland – und womit könnte Merkel sie für Trump interessanter machen?

Die Signale aus Washington sind widersprüchlich. Einerseits gibt es Geringschätzung für die Europäer und die Versuche, sie zu spalten. Andererseits gibt es gemeinsame Positionen, etwa gegenüber Russland. Die Europäer könnten sich für Trump bedeutender machen, wenn sie im Bereich Verteidigung ihre Ausgaben erhöhen und insgesamt für die Sicherheit mehr tun. Sie könnten auch etwa in der Iran-Frage einen diplomatischen Vorstoß machen, eine Verschärfung der Bedingungen ins Spiel bringen, die es Trump ermöglichen würde, das Atomabkommen weiter intakt zu lassen und gleichzeitig sein Gesicht zu wahren.

Muss Merkel befürchten, dass Trump der Bundesregierung Vorwürfe macht, sie gar öffentlich maßregeln könnte, weil die USA unzufrieden mit ihren Partnern sind?

Ja, etwa weil Deutschland die Zweiprozent-Marke bei seinen Ausgaben für Verteidigung noch immer nicht erreicht hat. Vielleicht hören wir keine Kritik unmittelbar während ihres Besuchs, aber sie könnte hinterher kommen. Wir haben oft erlebt, dass Trump nach Gesprächen mit den Staatschefs über Twitter Botschaften verschickt hat, die das Gegenteil dessen waren, was vereinbart war.

Haben sich die USA im transatlantischen Streit um die Zölle auf Stahl und Aluminium nun festgelegt?

Ich glaube nicht, dass hier das letzte Wort gesprochen ist. Denn Trump will die Zölle vermutlich noch als Hebel für Verhandlungen in anderen Politikbereichen benutzen. Er spart sich diese Drohung als Munition auf und wird wohl erst in letzter Sekunde entscheiden, was er tut. Darum halte ich die Lage für nicht aussichtslos.

Wie sehen Sie heute Trumps Stellung vor dem Hintergrund der jüngsten juristischen Ermittlungen gegen seinen Anwalt?

Man hört zurzeit aus Washington sehr unterschiedliche Einschätzungen, ob die Erkenntnisse des Sonderermittlers Robert Mueller für Trump wirklich schädlich sind oder nicht. Auf jeden Fall ist aber der US-Präsident zurzeit viel damit beschäftigt, mithilfe seiner Anwälte den Schaden zu begrenzen. Das bindet seine Energie. Zu einem Impeachment-Verfahren gegen Trump wird es aber sicher nicht kommen