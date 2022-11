Weihnachtsfeier & Co. mit Stil: Eventlocations in der Region

Die Größe der Räumlichkeiten und die Ausstattung müssen ebenso zum Anlass passen wie die technische Infrastruktur. In der Region gibt es verschiedene Hotels und andere Anbieter, die das passende Ambiente für Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und Co. im großen und kleinen Stil bieten.

Vorab gilt es bei der Auswahl einer Eventlocation einige Fragen zu klären:

Größe der Location

Entscheidend ist, sich vorab Gedanken über die Anzahl der Besucher bzw. Gäste zu machen. Sind die Veranstaltungsräumlichkeiten zu groß gewählt, so fühlen sich Gäste schnell verloren. Die Stimmung leidet darunter. Ist die Raumgröße hingegen zu klein gewählt, fühlen sich Gäste schnell eingeengt und unwohl.

Lage der Location

Je nach Größe und Publikum des Events reisen Besucher mitunter auch aus weiter Entfernung an. Man sollte sich also die Frage stellen, wie wichtig die Verfügbarkeit von ausreichend vielen Parkplätzen und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sind. Es kann auch wichtig sein, dass Schlafmöglichkeiten in Form von Hotels und Gasthäusern in der Nähe der Location sind.

Technische Ausstattung

Leinwand, ausgeklügelte Licht- und Bühnentechnik können ebenso wie Musikanlagen von Nöten sein, um den technischen Anforderungen an ein Event gerecht zu werden. Sind auf einer Tagung beispielsweise Vorträge eingeplant, gilt es vorab zu klären, ob ein Beamer oder ähnliches zur Verfügung stehen. Auch, wer eine Hochzeit oder Geburtstagsfeier im größeren Stil plant, sollte sich vorab über die technische Ausstattung der Eventlocation informieren.

Highlights (Catering, Übernachtung etc.)

Einige Anbieter warten mit Extras auf, um dem Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket bieten zu können. So sollte man sich vorab kundig machen, ob beispielsweise ein Catering inklusive Serviceteam buchbar ist. Manche Locations locken mit Angeboten wie Kochkursen, geführten Wanderungen, eigenem Security-Personal und anderen Highlights.

BNN-Leser finden hier eine Übersicht verschiedener Eventlocations in der Region:

Legende Abkürzungen Bestuhlung: B: Blocktafel / BB: Bankettbestuhlung / Block / C: Carréform / E: EF-Form / P: Parlament / QB: Quadratische Bestuhlung / SK: Stuhlkreis / ST: Stehtische / T: Theater / TF: T-Form / U: U-Form Grundausstattung: AVT: Audio und Videotechnik / B: Beamer / BA: Beschallungsanlage / D: Drucker / ELMO DK: ELMO Dokumentationskamera / DK: Digitale Kamera / F: Flipchart / Klima: klimatisierte Räume / L: Leinwand / L&BT: Licht- und Bühnentechnik / M: Moderationsmaterial / MW: Medien Würfel / N: Notebook / OP: Overhead Projektor / P: Pinnwand / RP: Rednerpult / S: Schreibmaterial / T: Tafel / Telko: Ausstattung für Telefonkonferenz / TV: Fernseher / V: Videokamera / W: Whiteboard

Buhlsche Mühle Tagungszentrum Ettlingen

Website: www.buhlsche-muehle.de Kontakt: Pforzheimer Str. 68, 76275 Ettlingen +49 (7243) 1 01 84 44 / info@buhlsche-muehle.de Veranstaltungsräume: 8 Ideale Location für: Workshops / Seminare, Tagungen, Hochzeiten, Private Feierlichkeiten Kapazität: 1 bis 199 Personen Bestuhlung: Alle Varianten möglich & individuelle Bestuhlung aller Art Grund-Austattung: B / L / F / P / W / Klima Catering/Küche: Ja Barrierefrei & Übernachtmöglichkeiten Highlights: Nachhaltige Tagungen und Feiern, zwei Freiluftterrrassen, Unterstützung durchs Eventteam

Kurhaus Baden-Baden

Website: www.kurhaus-badenbaden.de Kontakt: Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden +49 (7221) 3 53 20 4 / info@kurhaus-badenbaden.de Veranstaltungsräume: 10 Ideale Location für: Workshops/Seminare, Tagungen, Hochzeiten, Private Feierlichkeiten, Gala-Abende, Get-together Kapazität: 10 bis 1.240 Personen Bestuhlung: alle Varianten möglich Grund-Austattung: AVT / B / L / F / P / W / DK / V / L&BT / M / Klima / eigene Veranstaltungstechniker Catering/Küche: Ja Barrierefrei Highlights: Stilvolle Räumlichkeiten, erstklassiges Catering, individuelle Eventmöglichkeiten

Messe Karlsruhe

Website: www.messe-karlsruhe.de Kontakt: +49 (721) 37 20 21 20 / locations@messe-karlsruhe.de Veranstaltungsräume: 16 Ideale Location für: Workshops / Seminare, Tagungen, Kongresse, Kulturveranstaltungen, Messen Kapazität: 30 bis 10 000 Personen Bestuhlung: alle Varianten möglich Grund-Austattung: AVT / B / L / F / P / W / L&BT / Klima

Catering/Küche: Ja Barrierefrei Highlights: zwei Standorte, hohe Flexibilität, professioneller Service



Die Minibar

Website: www.die-minibar.de Kontakt: Bürgerstr. 10, 76133 Karlsruhe +49 (152) 21 81 19 50 / info@die-minibar.de Veranstaltungsräume: 1 Ideale Location für: Hochzeiten, Private Feierlichkeiten Kapazität: 10 bis 60 Personen Grund-Austattung: AVT / B / L / D / F / P / W / Klima Catering/Küche: Nein Barrierefrei Highlights: Security, ganze Location buchbar, Cateringfrei

Schloss Ettlingen

Website: www.ettlingen.de/locations Kontakt: Klostergasse 8, 76275 Ettlingen +49 (7243) 1 01-1 61 / schloss@ettlingen.de Veranstaltungsräume: 11 Ideale Location für: Workshops/Seminare, Tagungen, Hochzeiten, Private Feierlichkeiten, Messen, Kongresse, Weihnachtsfeiern, Prüfungen, Konzerte Kapazität: 10 bis 1.500 Personen Bestuhlung: Alle Varianten möglich, sprechen Sie uns auf Ihren individuellen Bestuhlungswunsch an Grund-Austattung: AVT / B / L / D / F / P / W / M / DK / V / L&BT / Klima / Sprechen Sie uns auf Ihren Bedarf an Catering/Küche: Ja Barrierefrei & Übernachtmöglichkeiten Highlights: Freie Cateringwahl, gute Erreichbarkeit, Beratung und Betreuung mit Herzblut

Thomashof Tagungsstätte

Website: www.thomashof.de Kontakt: Stupfericher Weg 1, 76227 Karlsruhe +49 (721) 9 47 63 0 / info@thomashof.de Veranstaltungsräume: 6 / 54 Zimmer Ideale Location für: Workshops / Seminare, Tagungen, Probewochenenden für Chöre, Gruppen Kapazität: ab 10 bis 130 Personen Bestuhlung: Alle Varianten möglich Grund-Austattung: AVT / B / L / D / F / P / W / M / Flügel / Klavier Catering/Küche: Ja Übernachtmöglichkeiten & Barrierefrei Highlights: Park mit großem Spielgelände, Lage im Naherholungsgebiet, abwechslungsreiches und saisonales Speiseangebot

Walk’sches Haus