Er hat die Qual der Wahl: Mit welchen Fußball-Profis geht Joachim Löw die Mission WM-Titelverteidigung an? Der Bundestrainer wird am Dienstag, 15. Mai, seinen vorläufigen Kader für die Endrunde in Russland im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bekannt geben.

Alle News und Infos ab 11.30 Uhr hier im Liveblog!