Hinter der Fassade einer Kino-Ikone

Nein, sie habe nie wegen ihrer Ähnlichkeit mit Romy Schneider zum Film gewollt, sagt Marie Bäumer: „Schauspielerin wollte ich werden, seit ich als Kind in einem kleinen Programmkino in Hamburg die Pippi-Langstrumpf-Filme gesehen habe. Das wollte ich auch erleben: ein Pferd haben und so stark sein, dass ich Männer einfach hochheben kann.“

„Ich kannte die Sissi-Filme nicht“

Marie Bäumer sitzt bei der Pressekonferenz zum Film „3 Tage in Quiberon“, dem zweiten deutschen Beitrag im Berlinale-Wettbewerb, und erzählt, dass sie noch gar nicht wusste, wer Romy Schneider ist, als sie das erste Mal auf diese Ähnlichkeit angesprochen wurde. „Ich kannte die Sissi-Filme nicht, ich habe nur mit zwölf mal von meiner Mutter gehört, der Sohn einer berühmten Schauspielerin sei gestorben. Das war Romy Schneiders Sohn David, der war gerade mal ein Jahr älter als ich.“

Nun hat Marie Bäumer, die seit zehn Jahren in Romy Schneiders Wahlheimat Frankreich lebt, doch für einen Film die Rolle dieser Kino-Ikone übernommen, in einem Film, der unter anderem Romy Schneiders Ringen mit ihrer Mutterrolle thematisiert und zwei Monate vor diesem Todesfall spielt (was nicht erwähnt wird). „3 Tage in Quiberon“ erzählt, wie Schneider dem Journalisten Michael Jürgs in dem bretonischen Küstenort ein Aufsehen erregendes Interview für den „Stern“ gab. In Erinnerung geblieben sind diese Tage vor allem durch die Bilder von Robert Lebeck, der Schneider in ungeschützter, ungeschminkter Offenheit fotografieren durfte.

Verletzliche Lebenslust

Lebenslust und Verletzlichkeit zugleich sprechen aus diesen Bildern, und mit diesen Charakterzügen wird Romy Schneider nun in Emily Atefs Film gezeigt. Je länger der Film dauert, desto mehr lässt Marie Bäumer vergessen, dass man hier nicht Romy Schneider selbst sieht. Und zwar gerade weil der Film seinen fiktionalen Charakter betont, auf den es Regisseurin Atef ankam: „Ein Biopic über ihr ganzes Leben hätte ich ebenso abgelehnt wie einen Film über ihre letzten Monate“, so Atef. Marie Bäumer erklärt, sie habe diese Rolle nur übernehmen können, da es „um einen Zoom auf ihr Leben geht, um eine Zustandsbeschreibung, mit der man durch diese Ikone hindurchdringt“.

Mit dem Schwarzweiß-Look ihres Films verweist sie auf die Fotografien von Robert Lebeck, über die sie den Zugang zu der Figur gefunden habe: „Darauf war nicht der Star zu sehen, sondern der Mensch – eine Frau Anfang 40, die im öffentlichen Raum steht und trotzdem nach einer Normalität sucht, die Mutter sein will und arbeiten muss. Wegen des Geldes, aber auch, weil sie sonst nicht mehr die Aufmerksamkeit erfährt, die sie hat, seitdem sie 14 ist.“