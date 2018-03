„Martin Schulz verdient unseren Respekt“

Ganz nah dran an den heftigen Turbulenzen rund um die Berliner SPD-Zentrale ist Katja Mast, Bundestagsabgeordnete aus Pforzheim und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Mit unserem Redaktionsmitglied Roland Weisenburger sprach Mast über Ministerambitionen und Parteiräson, Schulz und Gabriel und eine mögliche künftige Parteivorsitzenden Andrea Nahles.

Frau Mast, nach all dem Hin und Her der letzten Wochen dachte man schon, wow, da hat sich die SPD mit einem guten Verhandlungsergebnis am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Und schon sorgen die Ambitionen der Herren Schulz und Gabriel für neuen Verdruss.

Mast: Martin Schulz hat Respekt und Anerkennung verdient. Er hat eine schmerzhafte Entscheidung getroffen und gezeigt, dass die SPD große Persönlichkeiten hat, die ihre eigenen Ambitionen hinter das Land und die Partei stellen.

Aber die Außenwirkung ist doch eher katastrophal.

Mast: Ich rate meiner Partei, keine neuen Personaldebatten zu führen, sondern sich auf das zu konzentrieren, was wir bei den Koalitionsverhandlungen herausgeholt haben und was das Leben der hart arbeitenden Menschen und ihrer Familien deutlich erleichtern wird. Wir haben in der Tat sehr gut verhandelt. Das sieht man allein schon daran, dass man sich in der CDU über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen schwarz ärgert .

Ist es für Sie nicht sehr ärgerlich, dass Schulz mit seinem Griff nach dem Außenamt vorgeprescht ist?

Mast: Es ist vereinbart, dass die Ministerposten erst nach dem Mitgliederentscheid besetzt werden. Die drei Parteivorsitzenden waren die Ausnahme. Jetzt hat Herr Schulz seine Erklärung zurückgezogen. Das verdient unseren Respekt.

Heißt das, dass Sigmar Gabriel Außenminister bleibt?

Mast: Es ist vereinbart, dass die Ministerposten erst nach dem Mitgliederentscheid besetzt werden.

Und wie sieht’s aus mit der Parteispitze?

Mast: Ich fände es gut, wenn nach 154 Jahren eine junge Frau die Führung der Partei übernähme. Andrea Nahles für dieses Amt vorzuschlagen hat Martin Schulz mit all seinen Stellvertretern abgestimmt. Ich finde es klug, wenn es außerhalb der Regierung ein weiteres Machtzentrum der Partei wir wollen es ja dieses Mal anders machen als in der letzten Koalition. Aber entschieden wird auch diese Frage auf einem Parteitag.

Dabei steht vor der Regierungsbeteiligung ja noch die Mitgliederbefragung. Sie haben engen Kontakt zur Basis. Was ist von dort zu hören?

Mast: Ich war gestern Abend bei einem Neumitglieder-Treffen in Pforzheim. Da haben frisch in die Partei eingetretene Sozialdemokraten im Alter von 81 bis 28 Jahren sehr intensiv miteinander diskutiert. Und die einhellige Meinung war: Unter der Leitung von Andrea Nahles und Martin Schulz hat die SPD bei diesen Koalitionsverhandlungen wahnsinnig viel heraus geholt. Tatsächlich hätte niemand damit gerechnet, dass sich die Sozialdemokraten so stark durchsetzen könnten. Auch deshalb gehe ich davon aus, dass sich die Mitglieder der Partei für eine Regierungsbeteiligung der SPD entscheiden werden.