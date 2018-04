Mehr rechte Parolen in Kasernen

Ein Zeitsoldat im Auslandseinsatz begrüßt seine Kollegen an Heiligabend mit „Sieg Heil!“. Ein anderer deutscher Soldat mit Zugang zu Waffen schimpft auf Facebook auf die „illegale BRD“ und ruft zum Widerstand gegen das „System“ auf. Ein dritter Soldat postet am Tag der Bundestagswahl 2017 ein Foto von seinem Wahlschein mit seinem Finger, der auf die NPD deutet – und kommentiert dies so: „Die Nacht neigt sich zum Ende und unsere Flamme führt zur lang ersehnten Wende“. Drei extremistische Fälle aus den vergangenen sechs Monaten, die Männer tragen weiterhin die Uniform der Bundeswehr.

Die Zahl der sogenannten „meldepflichtigen Ereignisse“, wie rechte Verdachtsfälle bei der Bundeswehr offiziell heißen, ist 2017 gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die im April veröffentlicht wurde. Danach gab es im vergangenen Jahr 379 Fälle mit rechtsextremistischem Hintergrund (2016: 227 Fälle). 289 Vorgänge von 2017 befänden sich noch in Bearbeitung, in sechs sei der Verdacht bestätigt worden, informiert das Verteidigungsministerium. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) bearbeitet derzeit 431 Verdachtsfälle, die bis in das Jahr 2011 zurückreichen.

Laut dem Ressort der Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) wurden in den sechs bestätigten Fällen von Rechtsextremismus aus dem Vorjahr die beteiligten fünf Bundeswehr-Angehörigen fristlos entlassen. Die Übersicht der rechten Verdachtsfälle zeigt allerdings, dass andere Hetzer, Antisemiten und Rassisten glimpflich davongekommen sind. So wie der Soldat, der im März 2017 vor einer Disco beim Anblick zweier dunkelhäutiger Personen gesagt hat, man sollte „die Schwarzen erschießen“. „Von einer Disziplinarmaßnahme wurde abgesehen“, heißt es dazu in der Antwort der Bundesregierung vom 9. April.

In zahlreichen anderen Fällen heißt es lapidar: „Der Täter konnte nicht ermittelt werden“. Manche der mutmaßlichen Rechtsextremisten, gegen die derzeit ermittelt wird, haben weiterhin Zugang zu Waffen und werden als Ausbilder eingesetzt. Die Regierung plant nach eigenen Angaben nicht, das Disziplinarrecht zu verschärfen, was die Linksfraktion in ihrer Anfrage scharf kritisiert hat.