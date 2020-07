Mit 245 Km/h Richtung Karlsruhe: Polizei stoppt illegales Rennen

Mit 245 Km/h sind zwei Autofahrer auf der A5 in eine mobile Radarkontrolle gerast. Die Polizei konnte die Männer stoppen und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Polizei hat zwei Autofahrer gestoppt, die sich auf der Autobahn 5 ein illegales Rennen geliefert haben sollen. Die 31-Jährigen fuhren dicht hintereinander in Richtung Karlsruhe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Erwischt wurden sie bei Bad Bellingen (Kreis Lörrach).

Dort fuhren sie mit 245 Kilometern pro Stunde an einer mobilen Radarkontrolle der Beamten vorbei. Erlaubt ist an der Stelle demnach Tempo 120. Die Polizei nahm den Männern aus der Schweiz am Samstagmorgen die Führerscheine ab.

Zudem wurde ihnen die Weiterfahrt in Deutschland untersagt. Auf die Raser kommt nun ein Strafverfahren zu.