Apollo 11 live nacherleben: Die komplette Mission im Messenger und auf WhatsApp

Neun Tage lang waren Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin im All unterwegs. Wie war das Leben an Bord der Raumfähre? Womit haben sich die Astronauten ihre Zeit vertrieben, was waren ihre Aufgaben und wie verlief die Mondlandung? Erleben Sie die Mission von damals in Echtzeit auf Ihrem Handy.

Von den technischen Vorbereitungen über den spektakulären Start bis hin zum Spaziergang auf den Mond und der Rückkehr auf die Erde: Ein besonderer BNN-Newsletter ermöglicht es in den kommenden Wochen, die Apollo-11-Mission nach 50 Jahren noch einmal nachzuerleben – auf WhatsApp, im Facebook-Messenger oder auf Insta.

Start ist am 16. Juli. Fotos, Videos und Originalzitate aus dem Funkverkehr zeigen, wie das Abenteuer Mondlandung möglich wurde.

