Viele Menschen halten es für Geldverschwendung, ins All zu fliegen und dort Experimente durchzuführen. Der Bau von Raketen und die Forschung, die solche Missionen und die erste Mondlandung vor 50 Jahren überhaupt erst ermöglichten, kosten die Weltgemeinschaft jedes Jahr viele Milliarden. Doch das Ganze lohnt sich auch: Die BNN stellen zehn Erfindungen vor, die uns die Raumfahrt gebracht hat.

1. Unsichtbare Zahnspangen

Die Nasa untersuchte verschiedene Arten von Keramik als Schutzhülle für Antennen. Netter Nebeneffekt: Die Entdeckung von TPA, einer durchsichtigen Keramikart, die heutzutage auch für „unsichtbare“ Zahnspangen verwendet wird.

2. Kratzfeste Brillengläser

Die Visiere von Raumfahrer-Helmen dürfen auf keinen Fall zerkratzen und den Astronauten damit die Sicht nehmen. Im Lewis Research Center der Nasa wurde deswegen eine spezielle Beschichtung entwickelt: so hart wie ein Diamant und damit absolut resistent gegen Kratzer. Heute freuen wir uns auch auf der Erde über kratzfeste Brillengläser.

3. Gefriergetrocknete Lebensmittel

Das Verfahren, mit dem zum Beispiel Früchte, Kräuter oder Kaffee lange haltbar gemacht werden können, war zwar schon vor dem Raumfahrt-Boom bekannt: Bereits 1938 nutzte Nestle die Gefriertrocknung für seine Produkte. Die Nasa steckte auf der Suche nach geeigneter Nahrung für die Apollo-Missionen aber noch einmal viel Geld in die Weiterentwicklung und machte das zuvor sehr teure Gefriertrocknen massentauglich.

4. LED-Technik

Kein Fernseher und kein Computerbildschirm würde heute mehr ohne LED-Technik funktionieren. Die Nasa nutzte Leuchtdioden für Versuche, Pflanzen im All wachsen zu lassen. Später wurden hochintensive LEDs in medizinische Geräte eingebaut, die zum Beispiel die Durchblutung fördern sowie Muskelschmerzen lindern können.

5. Memory Foam

In den 70er Jahren entwickelte die Nasa mit dem sogenannten Memory Foam einen speziellen Schaumstoff, der besonders dicht und stabil ist. Der ursprüngliche Zweck: Die Astronauten sollten komfortabler sitzen und harte Aufprälle im Notfall abgefedert werden. Heute finden wir das Material in Matratzen, Kissen und allen möglichen Polstern.

6. Handstaubsauger

Im All gibt es keine Steckdosen. Weil Astronauten trotzdem ihre Anzüge vom Weltraumstaub befreien müssen, entwickelte die Nasa den kabellosen Handstaubsauger, den wir heute immer noch gerne nutzen.

Mythen: Diese Dinge wurden nicht im Rahmen der Raumfahrt erfunden

Die Teflon-Pfanne: Diese Beschichtung gab es bereits lange vor dem ersten Flug ins All. Die Nasa nutzte die Technologie aber in großem Maße.

Rauchmelder: Auch die gab es schon vor der Raumfahrt. Die Nasa hat sie allerdings weiterentwickelt und die Empfindlichkeit verfeinert.

Klettverschluss: Der wurde schon in den 1940ern in der Schweiz erfunden. Im All kommt er aber andauernd zum Einsatz, damit die Dinge nicht in der Schwerelosigkeit herumfliegen.

7. Wasserfilter

Auf der ISS ist heute alles ein großer Kreislauf: Flüssigkeit, die von den Astronauten zum Beispiel ausgeschwitzt oder uriniert wird, kommt in eine Aufbereitungsanlage und wird dort wieder zu Trinkwasser. Schon vor Einführung dieser modernen Technik entwickelte die Nasa aber spezielle Filter, die Bakterien aus dem mitgebrachten Trinkwasser der Apollo-Missionen herausholte. Heute werden in vielen Haushalten ähnliche Aktivkohlefilter genutzt.

8. Babynahrung

Fast jedes Gläschen Babynahrung, das verkauft wird, enthält eine spezielle Mikroalge, deren Erfindung auf die Nasa zurückgeht. Entwickelt wurde die Alge, die sehr nährstoffreich ist, im Hinblick auf lange andauernde Raumfahrtmissionen.

9. Solarzellen

Das „Environmental Research Aircraft and Sensor Technology“-Programm der Nasa arbeitete an der Produktion von kostengünstigen, unbemannten Luftfahrzeugen, die eigenständig lange Forschungsflüge durchführen sollten. Ein Ergebnis davon: monokristalline Solarzellen, die heute wegen ihrer großen Leistung geschätzt werden.

10. Digitale Bildsensoren

Jedes Gramm, das ins All fliegt, kostet viel Geld und nimmt wertvollen Platz weg. Die Nasa wollte deswegen so kleine Kameras wie möglich für ihre Missionen entwickeln. Daraus entstand eine Technologie, die uns heute zum Beispiel unsere winzigen Handykameras ermöglicht.

