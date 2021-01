Appel an Bürgerinnen und Bürger

Nach Sitzung von Merkel und Länderchefs: Diese Maßnahmen gelten nun

Bund und Länder appellieren wieder an Bürgerinnen und Bürger: „Auf die nächsten Wochen in der Pandemie kommt es entscheidend an“, schreiben sie in ihrem neuesten Beschluss. Hier alle Maßnahmen im Überblick