Offenburg: Mit Enkeltrick um Goldmünzen betrogen

Ein älteres Ehepaar ist am Dienstagabend um eine Goldmünzen-Sammlung im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen worden. Der Unbekannte hatte sich hierbei der weitverbreiteten Masche des „Enkeltricks“ bedient. Bereits im Verlauf des ersten Anrufs am Montag ist es dem fremden Mann gelungen, den Senioren glaubhaft zu machen, dass er der Neffe aus Berlin sei.

Er gab vor, für ein Immobiliengeschäft finanzielle Unterstützung zu benötigen. Weitere Anrufe am Dienstag folgten, bis sich die letztlich Betrogenen tatsächlich dazu überreden ließen, einem als Notar oder Notargehilfe bezeichneten Mann, die Goldmünzen auszuhändigen. Die Übergabe fand am Dienstag in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr an der Wohnanschrift des Ehepaars im Offenburger Südwesten statt.

Von dem Unbekannten fehlt jede Spur

Der Abholer sei etwa Anfang 40 Jahre alt und dunkelhaarig gewesen. Er habe fließend Deutsch gesprochen und sich als „Jannik“ vorgestellt. Von dem Unbekannten und den Goldmünzen fehlt seither jede Spur.

Tipps der Kriminalpolizei

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät: