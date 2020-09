Sperrung, Abriss, Neubau - was wird aus den Hochstraßen in Ludwigshafen?

Die Nachricht schlägt am 22. August 2019 ein wie eine Bombe: Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen wird komplett gesperrt - und zwar sofort. Es ist ein Donnerstagnachmittag als die Stadtverwaltung die Medien informiert. Der Grund sind Risse an einem Abschnitt der Trasse, der sogenannten Pilzhochstraße. Baujahr 1959. Die Mängel gab es zwar schon länger. Die Ergebnisse der jüngsten Überprüfungen zeigen aber: Hier sollte kein Auto mehr fahren.

Rückblickend bestätigt Björn Berlenbach, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt, dass ein Einsturz binnen kürzester Zeit drohte: „Nach dem, was wir später während des Abrisses gesehen haben, wäre das wohl in diesem Jahr passiert.“ Arbeiter unterbauen die Pilzhochstraße mit bis zu acht Metern langen Holzstämmen. Zur Absicherung. Ende November der nächste Dämpfer: Auch die Durchfahrt darunter wird gesperrt. Der Verkehr in Richtung Berliner Platz, einem Knotenpunkt für den Personennahverkehr, kommt zum Erliegen.

Wenig Stahl in der Hochstraße - ein Relikt aus Nachkriegszeiten

Was war die Ursache für das schnelle Aus? Berlenbach verweist auf die Pilzkonstruktion: In der Mitte sei die Stütze und rechts und links davon verteile sich die Last auf die Arme. Die Brücke sei immer in Bewegung, wenn der Verkehr rollt. „Dazu kommt, dass sie wenig Stahl in sich trägt - das war bei Nachkriegsbauten normal.“ Generell sei das Konzept aber gut gewesen. Beton möge es jedoch, wenn er gedrückt wird. „Durch die wechselnde Belastung durch den Verkehr ergaben sich so Verwindungen - und dann ermüdet der Beton.“ Mit schlechter Wartung habe das nicht zu tun gehabt.