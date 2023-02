Stau auf A65

Asphaltmaschine kaputt: Baustelle verursacht Verkehrschaos am Wörther Kreuz in Richtung Karlsruhe

Chaos rund um das Wörther Kreuz ist nicht neu. Doch am Donnerstagmorgen sorgte eine Verzögerung in einer Nachtbaustelle für Stau auf der A65 in Richtung Karlsruhe.