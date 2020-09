Das sagt ein Verkehrs-Experte zur Hochstraße in Ludwigshafen und dem Verkehr in Karlsruhe

Nein! Das war damals die Idee, dass man die autogerechten Städte baut. Schnell und leistungsfähig durch oder in die Stadt fahren können, war das vorrangige Ziel. Hochstraßen sind schnelle Straßen und so müssen sie auch gebaut werden: große Radien, lange Rampen. Das erfordert Platz. Aber wer Straßen sät, wird Verkehr ernten - wer städtische Plätze sät, wird Belebtheit ernten – in Anlehnung an den Architekten Jan Gehl. Man muss den Verkehr von Anfang bis Ende denken – von der Quelle bis zum Ziel. Wenn ich von einer Hochstraße stadtauswärts fahre und sich nach und nach der Verkehr verteilt, klappt das prima. Aber umgekehrt kommen viele über diese kleinen Straßen auf einer Hochstraße zusammen und enden alle mitten in der Stadt. In solchen Situationen stehen Sie jeden Tag im Stau, weil der Verkehr dann an den Abfahrten stockt.