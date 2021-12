Mit dem QR-Code hoch zur Reichsfeste: eine Wanderung zum Trifels

In diesem Jahr wurde er neu eingeweiht: der Trifels-Erlebnisweg, der auf einer Strecke von knapp vier Kilometern durch das Städtchen Annweiler und den Wald hoch zur Burg Trifels führt. Am Weg sind 18 Spiel- und Wissensstationen installiert worden, die allerlei teils digitale Infos liefern.

So heißt es am Startpunkt an der Tourist-Info am Messplatz von Annweiler: Smartphone zücken, App herunterladen und los geht’s. Mit Kind und Kegel erkunden wir den Trifels-Erlebnisweg.

Bereits am Einstieg gibt es viele Infos und wir orientieren uns zuerst an der Markierung des Mönchwegs. Zusätzlich bietet die App auch eine digitale Karte, und im Flyer ist ebenfalls die Wegbeschreibung zu finden. Es ist also so gut wie ausgeschlossen, sich zu verlaufen - auch wenn man sich für den Spaziergang ohne Smartphone entscheidet.

Die Wanderung ist zu Beginn auch mit dem Kinderwagen machbar

Vorbei geht es unter anderem am historischen Mühlrad und dem kleinen Heimatmuseum. Wir gelangen zur Kirche sowie zum Rathaus und laufen zur Markwardanlage. Für Familien mit Nachwuchs gut zu wissen: Das alles ist mit Kinderwagen machbar, Stufen können gut umgangen werden.

Auf dem Weg lernen wir per App Clara und Johann kennen, die den Weg hoch zur Burg begleiten und einen kindgerechten Einblick in ihr mittelalterliches Leben geben. Wie waren die Essgewohnheiten? Was hat es mit den Stadtrechten auf sich? Und welche Bedeutung hatten Handwerk und Zünfte? Dies geschieht unter anderem in Form von Audio- und Video-Elementen und es gibt ein kleines Quiz.

Nach einem Schlenker durch den Kurpark erreichen wir den Waldrand beim Wanderparkplatz. Den Aufstieg zur Reichsburg markiert Konstanze von Hauteville. Die Mutter des Stauferkaisers Friedrich II. erzählt, weshalb hier eine große Figur in blauem Kleid an sie erinnert.

An dieser Stelle endet übrigens die Barrierefreiheit und der Kinderwagen muss abgestellt werden.

Das letzte Stück der Wanderung: Zum Trifels geht es stetig bergauf

Der anfangs schmale, wurzelige Pfad wird im Laufe der folgenden Kilometer zwar ein gemütlicher Waldweg, aber es geht kontinuierlich bergauf. Infos über Heilkunde im Mittelalter und das Rittertum liegen im wahrsten Sinne am Wegesrand.

Bei den Kindern besonders beliebt ist die wackelige Zugbrücke, direkt unterhalb des Trifels-Parkplatzes gelegen.

Ab hier können wir die Reichsfeste bereits sehen. Es ist allerdings ein weiterer Aufstieg von rund 20 Minuten bis dorthin.

Auf diesem Abschnitt begegnen uns Konstanzes Sohn, Friedrich II., und der bekannteste Gefangene der Burg, der englische König Richard Löwenherz. Zudem sehen wir einige Kletterer in schwindelerregender Höhe.

Ein Besuch der geschichtsträchtige Burg Trifels, die unter anderem Herrschersitz, Gefängnis und ein Prestige-Projekt der Nazizeit war, bietet sich an (aktuelle Öffnungszeiten beachten). Um den kurzweiligen Ausflug zu beenden, geht es entweder zurück wie gekommen, was dann schlussendlich eine Strecke von rund acht Kilometer ergibt. Oder man nutzt den Bus für den Rückweg.