Mannheimer Häftling flüchtet in Ludwigshafen – Schüsse gefallen

Ein Häftling ist am Klinikum Ludwigshafen geflüchtet. Wie die Polizei in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mitteilte, floh der Gefangene am Donnerstag mit einem schwarzen Roller ohne Kennzeichen.

Eine weitere Person habe ihn begleitet. Diese soll die Beamten der Justizvollzugsanstalt mit einer Waffe bedroht haben, hieß es. Mutmaßlich seien Schüsse gefallen.

Polizei fahndet in Ludwigshafen nach flüchtigem Häftling aus Mannheim

Die Polizei fahnde und führe am Klinikum einen größeren Einsatz unter anderem mit einem Hubschrauber durch. Der Polizei zufolge stammt der Häftling aus der JVA Mannheim im benachbarten Baden-Württemberg.

Nach Angaben von Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther war der Mann in der Kieferchirurgie behandelt worden und trug Handschellen. Die Polizei rief dazu auf, keine Anhalter im Stadtgebiet Ludwigshafen mitzunehmen.

Es ist die zweite spektakuläre Flucht eines Häftlings aus Baden-Württemberg in der Pfalz binnen weniger Wochen: Am 30. Oktober war Aleksandr Perepelenko, ein verurteilter Mörder aus der JVA Bruchsal, bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee bei Germersheim abgehauen.

Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er einen Mann erwürgt hatte.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Perepelenko als JVA-Häftling regelmäßig Ausflüge machte – etwa in den Karlsruher Zoo oder den Tierpark in Bretten.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 12.57 Uhr]