Rheinland-Pfalz wählt

In der Südpfalz kämpfen SPD und CDU um die entscheidende Mehrheit für den Landtag

Ein beliebter Kandidat ist kein Garant dafür, dass am Ende die dazugehörige Partei auch den Ministerpräsidenten stellt. Erst- und Zweitstimme fallen in der Südpfalz bei der Landtagswahl gerne auseinander. In diesem Jahr gibt es erstmals vier Wahlkreise.