Klinikpersonal in der Südpfalz arbeitet wegen Corona am Anschlag

In der Südpfalz steigen die Corona-Infektionszahlen stark. Die Beatmungsbetten in den Kliniken sind voll belegt.

Die Corona-Lage in der Südpfalz spitzt sich zu. Besonders hoch waren die Inzidenzzahlen am Dienstag im Landkreis Germersheim (525). Auch in Landau (327) und im Landkreis Südliche Weinstraße (315) lagen die Werte deutlich über dem Landesschnitt (254).

Laut Presseberichten musste am Wochenende sogar ein Covid-19-Patient zur Beatmung in den Schwarzwald ausgeflogen werden. Noch vor wenigen Wochen hatte das Land Rheinland-Pfalz schwer erkrankte Patienten aus baden-württembergischen Kliniken aufgenommen. Die Integrierte Leitstelle Südpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Engpässe in den Kliniken

Eine Sprecherin des Landkreises Germersheim teilte auf Anfrage mit, das Klinikpersonal in der Region arbeite „mehr als am Anschlag“. An der Vinzentius-Klinik und dem Klinikum Landau-Südliche Weinstraße sowie an der Asklepios-Klinik in Germersheim waren am Dienstag alle Intensivbetten zur invasiven Beatmung belegt.

Eine Erklärung für die außergewöhnlich hohe Inzidenz im Kreis habe man nicht: „Es gab keinen klassischen Hotspot.“ Zwar seien die Zahlen in den vergangenen Tagen wieder leicht rückläufig gewesen, man rechne aber „wegen der vielen Kontakte mit einer Zunahme nach Weihnachten.“