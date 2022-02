Auf dem Grundstück des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes in Landaus Innenstadt entsteht ein neues „Tor zur Stadt“. Das neue Quartier wird vielfältige Nutzungsformen wie Wohnen, Gewerbe, Handel und Gastronomie unter einem Dach vereinen und soll vor allem die Einkaufsmeile in der Ostbahnstraße nachhaltig stärken.

Um Platz für das Projekt zu schaffen, weicht nun das in die Jahre gekommene Kaufhof-Gebäude. Die Abbrucharbeiten laufen bereits, mit dem Bau soll noch dieses Jahr begonnen werden. Passend zur 750-Jahr-Feier der Stadt Landau soll das „Stadttor Landau“ 2024 fertiggestellt sein.

„Wir denken sehr langfristig“, sagt Projektentwickler Michael Ehret von ehret+klein, in deren Verantwortung das Neubauprojekt in Landau verwirklicht wird. Bereits vor der Pandemie habe sich ein struktureller Wandel in den Innenstädten abgezeichnet. Deshalb habe sich sein Unternehmen damit beschäftigt, was mit den großen Handelshäusern in Innenstädten passiere, wenn sie schließen. „Die generieren wahnsinnig Leerstände“, sagt Ehret. Es sei klar gewesen, dass es Ideen für die Standorte in der Zukunft brauche.

Nach dem Motto „Wiederbelebung statt Leerstand“ sind die Projekt- und Quartiersentwickler nicht nur in Landau zugange, sondern planen auch die Nachnutzung für das Kaufhof-Gebäude in Worms. Für die Entwicklung des Stadttors seien Attraktivität – Gastronomie und Einkaufserlebnis – sowie eine Neupositionierung des Handels und das soziale Umfeld im Mittelpunkt gestanden. Mit dem Stadttor solle klar ein Zeichen gesetzt werden: Hier beginnen die Innenstadt und das Einkaufserlebnis.

Erst im Dezember 2020 wurde der Bebauungsplan für ein Quartier mit Mischnutzung am Landauer Bahnhof mehrheitlich vom Stadtrat beschlossen. Ihm vorangegangen waren mehrere Gesprächsrunden mit der Stadt Landau, den Bürgern und Gewerbetreibenden, in denen die zukunftsfähigen Ideen für das Areal gesammelt und diskutiert wurden.

Im Rahmen eines ausgelobten Architekturwettbewerbs entwarf der Architekt Tilman Probst konkrete Pläne für ein neues repräsentatives Stadttor für Landau: Auf etwa 18.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) entstehen Wohnraum sowie Handels- und Gewerbeflächen.

Altes Kaufhof- Gebäude war stark marode

„Wie die meisten Landauerinnen und Landauer verbinde ich viele schöne Erinnerungen mit dem alten Kaufhof, von der Rolltreppe bis zum Softeis“, sagt Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Das alte Kaufhaus-Gebäude sei in seiner Bausubstanz aber stark marode gewesen. Mehrere Stockwerke wurden jahrelang nicht genutzt. „Ich bin froh und dankbar, dass es gelungen ist, einen vielleicht jahrelangen Leerstand an dieser städtebaulich so zentralen Stelle zu vermeiden.“

Das Aus für Kaufhof am Bahnhof Direkt am Bahnhof: Das ehemalige Kaufhaus Galeria Kaufhof liegt in der Ostbahnstraße 36, inmitten der Innenstadt der kreisfreien 47.000 Einwohner zählenden Stadt Landau. Das Gebäude aus dem Jahr 1964 (Kaufhaus-Eröffnung) bot eine Bruttogeschossfläche von knapp 18.000 Quadratmeter und liegt direkt gegenüber vom Bahnhof. Das Kaufhaus selbst wurde bereits im Oktober 2020 geschlossen. Deutschlandweit hatte der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof 50 von mehr als 170 Filialen dicht gemacht. Die etwa 40 Mitarbeiter in Landau wurden zunächst in einer Transfergesellschaft übernommen, die bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle helfen sollte. Neuer Eigentümer: Die Stadttor Landau Entwicklungs GmbH, eine Gesellschaft der ehret+klein Gruppe aus Starnberg, hat bereits im Januar 2018 die Galeria Kaufhof in der Innenstadt von Landau erworben. Verkäufer und Kaufpreis wurden damals nicht genannt.

Das Areal habe nämlich eine Schlüsselbedeutung für die östliche Innenstadt und den Boulevard Ostbahnstraße, liegt es doch am – je nach Blickwinkel – Anfang oder Ende einer wichtigen Verbindungsachse zwischen Bahnhofsbereich und Altstadt.

Der Boulevard Ostbahnstraße werde auf Dauer, so der Oberbürgermeister, nur dann seine Verbindungs- und Aufenthaltsfunktionen erfüllen können, wenn seine Enden von Orten geprägt seien, die Magnete für die Menschen in der Stadt darstellen. Der Hauptbahnhof allein könne diese Rolle gegenüber dem Geschäftszentrum in der Altstadt nicht erfüllen. Er brauche einen starken „Partner“, so wie es der Kaufhof einmal war und das zukünftige City-Quartier sein werde.

Michael Ehret verspricht eine Mischung aus kleinen und bekannten Läden. Noch möchte er nicht verraten, um welche Kundenbringer es sich handeln könnte. Erfolg verspricht er allemal: „Das Einzugsgebiet von Landau ist groß.“