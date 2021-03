Höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Der Landkreis Germersheim ist derzeit der Hotspot im Infektionsgeschehen von Rheinland-Pfalz. Die Inzidenz liegt bei 137,2 (Stand 4. März). Im Vergleich: Landesweit hat diese einen Wert von nur etwa 48. Landrat Fritz Brechtel will die Lage nun mit einer Fünf-Punkte-Strategie in den Griff bekommen, die er am Donnerstagnachmittag vorstellte.

Er baut auf die Unterstützung vom Land, auf Schnelltests sowie Impf-Möglichkeiten. Schulen sollen möglichst bald geöffnet werden können. Noch findet im Landkreis lediglich Fernunterricht und Notbetreuung statt. Auch die Kindertagesstätten haben nur Betrieb bei dringendem Bedarf.

Der Hotspot verteilt sich im gesamten Landkreis