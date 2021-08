In Rheinland-Pfalz dürfen am 26. September rund drei Millionen Menschen ihren Wahlzettel abgeben und über den neuen Bundestag mitbestimmen. Über 77 Prozent der Wahlberechtigten nahm diese Möglichkeit 2017 auch wahr. Derzeit sitzen 37 Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz im Bundestag in Berlin. Von den insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland befinden sich 15 in dem Bundesland. 20 Parteien stehen in diesem Jahr für die Zweitstimme auf dem Stimmzettel, das sind sechs mehr als noch 2017. Damals spiegelte das Ergebnis der Parteien in Rheinland-Pfalz etwa auch die bundesweite Stimmung wider: Die CDU kam auf 35,9 Prozent, die SPD auf 24,1. die AfD auf 11,2, die FDP auf 10,4, die Grünen auf nur 7,6 und Die Linke lag bei 6,8 Prozent.