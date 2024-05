1. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel der Badische Neueste Nachrichten Badendruck GmbH, weitere Informationen finden Sie im Impressum.

2. Teilnehmerkreis:

Die BNN bietet den Leser und Leserinnen aus der Region die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Teilnahmeberechtigt sind daher alle Personen, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet sowie ihren Wohnsitz in den Postleitzahlgebieten 68xxx – 69xxx sowie 74xxx – 77xxx, in Deutschland, haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Minderjährige sowie alle Mitarbeiter der BNN. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel verpflichtet nicht zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen der BNN.

3. Ablauf des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am 08.05.2024 und endet am 21.05.2025 um 23:59 Uhr. Die Teilnahme an den Verlosungen ist kostenlos und unabhängig davon, ob der Teilnehmer Kunde der BNN ist, ein Abonnement hat oder nicht. Der Preis wird vom Baumwipfelpfad Schwarzwald und Abenteuerwald Sommerberg zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um insgesamt drei Familienpakete mit jeweils vier Tickets für den Baumwipfelpfad Ihrer Wahl (Schwarzwald, Elsass oder Saarland). Der Nutzer hat die Möglichkeit, sich mit seinem Namen, Mailadresse und Postleizahl für die Verlosung zu registrieren.

4. Teilnahme

Um an der Verlosung teilnehmen zu können, ist eine E-Mail mit der richtigen Lösung an digital@bnn.de abzuschicken. Einsendeschluss ist der 21.05.2025, 23:59 Uhr. Zur Überprüfung der Wahrung der Einsendefrist dient die elektronisch protokollierte Eingangszeit der Mail bei den BNN. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist untersagt. Die BNN ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, z.B. bei Verstößen gegen die vorgenannten Bedingungen, insbesondere bei der Angabe einer falschen Postleitzahl oder bei dem nachweislichen Versuch zu manipulieren oder bei erfolgter Manipulation.

5. Gewährleistung

Die BNN kann die Verfügbarkeit und die Funktionen des Gewinnspieles auf der Website nicht dauerhaft garantieren (so zum Beispiel bei nicht zu vertretenden Serverausfällen). Das Gewinnspiel kann aufgrund von Umständen, die von außen kommen beendet werden, ohne dass dem Teilnehmer daraus Ansprüche herleiten kann.

6. Ermittlung der Gewinnenden

Die Gewinnenden werden durch Auslosung am 23.05.2024 ermittelt. Die ausgelosten Teilnehmer werden per Mail benachrichtigt, der Teilnehmer muss den Gewinn, unter Angabe des vollständigen Namens, Adresse und Telefonnummer bestätigen. Anschließend steht der Gewinn beim Baumwipfelpfad Schwarzwald und Abenteuerwald Sommerberg in Bad Wildbad zur Abholung zur Verfügung. Eine Auszahlung des Gewinnes in bar oder ein Tausch des Gewinnes ist nicht möglich, der Gewinn ist nicht an Dritte übertragbar.

7. Datenschutzinformation

Für die Nutzung des Gewinnspiels gilt unsere Datenschutzerklärung zur Websitenutzung. Die Regeln aus dieser Erklärung gehen der allgemeinen Erklärung zur Nutzung der Website vor. Dort finden Sie Angaben zum Verantwortlichen, unserem Datenschutzbeauftragten und Ihren Rechten in Bezug auf den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.Die Verarbeitung erfolgt zur Erfüllung des Gewinnspielvertrages auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Für die Durchführung des Gewinnspieles benötigen wir als Pflichtangaben die Anrede, den Namen, die E-Mailadresse und die Postleitzahl Ihres Wohnsitzes. Eine Nichtbereitstellung der Pflichtangaben kann zur Folge haben, dass Sie an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen können.

8. Haftung und Rechtsweg

Die BNN haftet lediglich für vorsätzlich oder grob fahrlässig erzeugte Schäden auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Gesundheit, das Leben oder der Körper der Teilnehmer verletzt ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Karlsruhe, im Mai 2024